Cineforum Antonianum, tutti i film in programma a febbraio

Sono passati 73 anni da quando un gruppo di studenti di Padova decise di creare un luogo di cultura, di aggregazione per i giovani ed uno spazio di discussioni di un ciclo di film: era questo il primo germe del “Cineforum” sul modello di quelli nati a Bruxelles e a Roma. Da allora il Cineforum Antonianum è pronto a raccogliere nuove sfide, proponendo film con un contenuto idoneo a creare dibattito tra gli spettatori.

La rassegna, per la stagione 2019/2020, con il contributo e il patrocinio del Comune di Padova, propone una selezione tra i migliori film della stagione cinematografica appena trascorsa: pellicole che esplorano diverse tematiche del mondo contemporaneo, film di genere, commedie e di animazione scelti per il loro successo di critica e di pubblico.

Ingresso

Oltre all’abbonamento intero (euro 65) e all’ ingresso singolo (euro 5),grande spazio è dato agli studenti con la proposta ridotto studenti (euro 40) e la formula ogni 4 studenti il 5° è gratuito! Doppia novità quest’anno: sarà possibile acquistare un carnet da 6 ingressi (euro 25) o da 12 ingressi (euro 45), una formula più flessibile per andare incontro alle esigenze del pubblico.

Venticinque appuntamenti che proporranno, nelle serate di martedì, un’accurata selezione di film: opere capaci di appassionare, far riflettere e pensare, stimolando il dibattito e l’approfondimento; un viaggio attraverso tematiche, luoghi, culture, atmosfere e autori in un percorso variegato, geograficamente e nello stile, accomunato dall’originalità, dalla straordinarietà delle storie e dalla ricerca di un cinema capace di emozionare.

Martedì 4 febbraio sarà la volta di La Terra dell’abbastanza, film d’esordio dei gemelli Fabio e Damiano D’Innocenzo. E’ la storia di una amicizia e della perdita dell’innocenza di due ragazzi della periferia romana. Presentato al Festival di Berlino nella sezione Panorama nel 2018 premiato ai Nastri d’Argento con Miglior regia, Miglior opera prima, candidato ai David di Donatello per miglior regia, sceneggiatura e miglior produttore, il film si colloca come uno piccolo straordinario capolavoro nel panorama del cinema italiano. Si passa martedì 11 febbraio al film Cold War, diretto da Paweł Pawlikowski, presentato in concorso al Festival di Cannes 2018. La pellicola, che ha ricevuto il plauso pressoché unanime della critica e ha conquistato 3 nomination agli Oscar 2019, rappresentando la Polonia come Miglior Film Straniero, racconta l’impossibile storia d’amore tra Wiktor e Zula, due opposti inesorabilmente destinati ad attrarsi l’un l’altra, situati su un piano incompatibile sia caratterialmente che socio-politicamente ma – nonostante ciò – invischiati in un’attrazione magnetica che li porterà a perdersi e ritrovarsi più volte nel corso di 15 lunghi anni, vissuti fra il duro e costrittivo socialismo della Polonia e le libere seduzioni occidentali di Parigi. Le Invisibili, la commedia francese sul riscatto sociale che insegna cosa può fare la solidarietà femminile, sarà proiettato martedì 18 febbraio. Quattro assistenti sociali che lavorano all’Envol, un centro di accoglienza diurno che cerca di prendersi cura di alcune donne senzatetto con una storia alle spalle e un presente di incertezza e povertà. Un giorno il Comune decide di chiudere questo piccolo rifugio, costringendo le volontarie a imbarcarsi in una missione apparentemente impossibile: trovare un lavoro alle loro assistite, aiutandole a crearsi una nuova vita per sperare in un futuro migliore. La donna elettrica di Benedikt Erlingsson ci porta in Islanda, in una storia che ha come protagonista Halla, una combattiva ed eccentrica signora di mezza età impegnata, già dai mesi precedenti all’arco temporale del film, in una reiterata attività di sabotaggio delle linee elettriche intorno a Reykjavik.

Programma completo

04.02 LA TERRA DELL’ABBASTANZA di D. F. D’Innocenzo

11.02 COLD WAR di P Pawlikowski (v.o.)

18.02 LE INVISIBILI di L. U. Petit

25.02 LA DONNA ELETTRICA di B. Erlingsson

03.03 ANCORA UN GIORNO di R.de la Fuente, D. Nenow

10.03 I VILLEGGIANTI di / Bruni Tedeschi

01.03 IL TRADITORE di . Bellocchio

24.03 BLACKKKLANSMAN di S. Lee (v.o.)

31.03 BORDER - Creature di confine di A. Abbasi

07.04 TRE VOLTI di /. Panahi

14.04 FILM A SORPRESA

Biglietti

Informazioni

Cineforum Antonianum - 73° anno

dal 15 ottobre 2019 ogni martedì ore 21

Sala Cinema Comunale Fronte Del Porto – Una Sala In Comune

via S. Maria Assunta, 20 – Padova

