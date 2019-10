Cineforum Antonianum, tutti i film in programma a gennaio

Sono passati 73 anni da quando un gruppo di studenti di Padova decise di creare un luogo di cultura, di aggregazione per i giovani ed uno spazio di discussioni di un ciclo di film: era questo il primo germe del “Cineforum” sul modello di quelli nati a Bruxelles e a Roma. Da allora il Cineforum Antonianum è pronto a raccogliere nuove sfide, proponendo film con un contenuto idoneo a creare dibattito tra gli spettatori.

La rassegna, per la stagione 2019/2020, con il contributo e il patrocinio del Comune di Padova, propone una selezione tra i migliori film della stagione cinematografica appena trascorsa: pellicole che esplorano diverse tematiche del mondo contemporaneo, film di genere, commedie e di animazione scelti per il loro successo di critica e di pubblico.

Ingresso

Oltre all’abbonamento intero (euro 65) e all’ ingresso singolo (euro 5),grande spazio è dato agli studenti con la proposta ridotto studenti (euro 40) e la formula ogni 4 studenti il 5° è gratuito! Doppia novità quest’anno: sarà possibile acquistare un carnet da 6 ingressi (euro 25) o da 12 ingressi (euro 45), una formula più flessibile per andare incontro alle esigenze del pubblico.

Venticinque appuntamenti che proporranno, nelle serate di martedì, un’accurata selezione di film: opere capaci di appassionare, far riflettere e pensare, stimolando il dibattito e l’approfondimento; un viaggio attraverso tematiche, luoghi, culture, atmosfere e autori in un percorso variegato, geograficamente e nello stile, accomunato dall’originalità, dalla straordinarietà delle storie e dalla ricerca di un cinema capace di emozionare.

Apre l’anno 2020, martedì 7 gennaio, il film First Man – Il primo uomo di D. Chazelle ( V.O.). Sulla scia del grande successo di La La Land, vincitore di sei premi Oscar, il regista premio Oscar Damien Chazelle e il protagonista Ryan Gosling tornano a lavorare insieme. Il film si concentra sulla figura di Neil Armstrong e sugli anni tra il 1961 e il 1969. Resoconto viscerale in prima persona, basato sul libro di James R. Hansen, il film esplorerà i sacrifici e il costo che avrà per Armstrong e per l’intera nazione, una delle missioni più pericolose della storia. Sarà presentato – martedì 14 gennaio – Takara. La notte che ho nuotato, un film di Damien Manivel e Kohei Igarashi, presentato in Concorso nella sezione Orizzonti della 74° Mostra del Cinema di Venezia, e al Detour - Festival del Cinema del Viaggio. Ambientata tra le suggestive e innevate montagne del Giappone, la pellicola si pone come una favola senza tempo, che rende protagonista un bambino di nome Takara, che vive una giornata piena di scoperte e meraviglie, quando decide di non andare a scuola per recarsi a trovare il padre al mercato del pesce. Svegliato dai rumori, infatti, Takara, mentre tutti dormono, realizza un disegno per il genitore sempre assente, per poi intraprendere, di prima mattina, con il suo zainetto sulle spalle il suo viaggio verso il luogo di lavoro del papà. Martedì 21 gennaio sarà la volta del regista Matteo Rovere con Il primo Re. Due fratelli, Romolo e Remo, sono soli: nell’uno c’è la forza dell’altro. In un mondo antico e ostile sfideranno il volere implacabile degli dei e dal loro sangue nascerà una città: Roma, il più grande impero che la storia ricordi. Un legame fortissimo, destinato a diventare leggenda. Oro verde - C’era una volta in Colombia dei registi Ciro Guerra e Cristina Callego, vincitore del premio della critica a Cannes lo scorso anno, sarà presentato il 28 gennaio. Un film di genere per raccontare le crepe della realtà. Ascesa e caduta di Rafa, della comunità dei Waayu, nel mondo del narcotraffico. Siamo in Colombia nel ‘68, assistiamo alla nascita dell’impero della droga. Modelli come Narcos e Loving Pablo sono al di là da venire. La ricchezza derivante dal narcotraffico modifica radicalmente lo stile di vita della comunità di Rapayer e conduce nel corso degli anni Settanta a uno scontro fratricida con gli alleati, che verrà combattuto cercando di rispettare usi e tradizioni di un mondo in via di sparizione.

07.01 FIRST MAN - Il primo uomo di D. Chazelle (v.o.)

14.01 TAKARA - La notte che ho nuotato di D. Manivel, K. Igarashi

21.01 IL PRIMO RE di Rovere

28.01 ORO VERDE - C’era una volta in Colombia di C. Callego e C. Guerra

04.02 LA TERRA DELL’ABBASTANZA di D. F. D’Innocenzo

11.02 COLD WAR di P Pawlikowski (v.o.)

18.02 LE INVISIBILI di L. U. Petit

25.02 LA DONNA ELETTRICA di B. Erlingsson

03.03 ANCORA UN GIORNO di R.de la Fuente, D. Nenow

10.03 I VILLEGGIANTI di / Bruni Tedeschi

01.03 IL TRADITORE di . Bellocchio

24.03 BLACKKKLANSMAN di S. Lee (v.o.)

31.03 BORDER - Creature di confine di A. Abbasi

07.04 TRE VOLTI di /. Panahi

14.04 FILM A SORPRESA

Biglietti

Biglietto singolo: euro 5

Abbonamento intero per tutta la rassegna: euro 65

Abbonamento studenti euro 40 (Ogni 4 abbonamenti studenti, il 5° è gratis!)

(Ogni 4 abbonamenti studenti, il 5° è gratis!) Carnet 6 ingressi: euro 25

Carnet 12 ingressi: euro 45

Informazioni

Cineforum Antonianum - 73° anno

dal 15 ottobre 2019 ogni martedì ore 21

Sala Cinema Comunale Fronte Del Porto – Una Sala In Comune

via S. Maria Assunta, 20 – Padova

Info web

