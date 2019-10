Cineforum Antonianum, tutti i film in programma a marzo

Sono passati 73 anni da quando un gruppo di studenti di Padova decise di creare un luogo di cultura, di aggregazione per i giovani ed uno spazio di discussioni di un ciclo di film: era questo il primo germe del “Cineforum” sul modello di quelli nati a Bruxelles e a Roma. Da allora il Cineforum Antonianum è pronto a raccogliere nuove sfide, proponendo film con un contenuto idoneo a creare dibattito tra gli spettatori.

🎥Scopri la rassegna completa 🎞️

La rassegna, per la stagione 2019/2020, con il contributo e il patrocinio del Comune di Padova, propone una selezione tra i migliori film della stagione cinematografica appena trascorsa: pellicole che esplorano diverse tematiche del mondo contemporaneo, film di genere, commedie e di animazione scelti per il loro successo di critica e di pubblico.

Scarica la locandina con tutti gli spettacoli

Ingresso

Oltre all’abbonamento intero (euro 65) e all’ ingresso singolo (euro 5),grande spazio è dato agli studenti con la proposta ridotto studenti (euro 40) e la formula ogni 4 studenti il 5° è gratuito! Doppia novità quest’anno: sarà possibile acquistare un carnet da 6 ingressi (euro 25) o da 12 ingressi (euro 45), una formula più flessibile per andare incontro alle esigenze del pubblico.

Venticinque appuntamenti che proporranno, nelle serate di martedì, un’accurata selezione di film: opere capaci di appassionare, far riflettere e pensare, stimolando il dibattito e l’approfondimento; un viaggio attraverso tematiche, luoghi, culture, atmosfere e autori in un percorso variegato, geograficamente e nello stile, accomunato dall’originalità, dalla straordinarietà delle storie e dalla ricerca di un cinema capace di emozionare.

“Make sure they won’t forget us.”, è questo l’imperativo che risuona nella mente di Ryszard Kapuściński, giornalista e autore del libro che dà il titolo al film. Scritto all’indomani del suo viaggio in Angola nel 1975, nel pieno della Guerra Civile, il reporter polacco vuole essere sicuro che nessuno dimentichi ciò che è successo. I registi Raúl de la Fuente e Damian Nenow recuperano il suo messaggio e lo trasformano con grande audacia in un lungometraggio animato, accompagnato da interviste in liveaction. Presentato al Festival di Cannes, il film ( martedì 3 marzo) è più di una fiction, più di un documentario: senza mancare di coinvolgere e stupire, è il resoconto coraggioso di una storia tristemente vera. In sala martedì 10 marzo. I villeggianti, quarto film da regista di Valeria Bruni Tedeschi. Una grande e bella proprietà in Costa Azzurra. Un posto che sembra essere fuori dal tempo e protetto dal mondo. Anna arriva con sua figlia per qualche giorno di vacanza. In mezzo alla sua famiglia, ai loro amici e al personale di servizio, Anna deve gestire la sua recente separazione e la scrittura del suo prossimo film. Dietro le risate, la rabbia, i segreti, nascono rapporti di supremazia, paure e desideri. Ognuno si tappa le orecchie dai rumori del mondo e deve arrangiarsi con il mistero della propria esistenza. Il primo grande pentito di mafia, l’uomo che per primo consegnò le chiavi per avvicinarsi alla piovra, cambiando così le sorti dei rapporti tra Stato e criminalità organizzata. Lo scopriremo martedì 17 marzo con il film Il Traditore di Marco Bellocchio. Il film ripercorre tutta la sua storia e tutto quello che è ruotato attorno al personaggio Buscetta ( interpretato da Pierfrancesco Favino) e lo fa con una precisione e correttezza storica che mi viene fin da subito di lodare l’ottimo lavoro di chi ha svolto il montaggio video. Detective story di Spike Lee BlacKkKlansman, in calendario martedì 24 marzo, è dedicato alla storia vera di Ron Stallworth, un detective di Colorado Springs che ebbe il coraggio di sfidare il Ku Klux Klan per impedire che il gruppo prendesse il controllo sulla città. L’agente infiltratosi nell’organizzazione, riuscì a scoprire molti segreti, pur essendo afroamericano. Un film che guarda all’America di ieri per parlarci dell’America di oggi. Con ritmo serrato e dialoghi incalzanti, tra technicolor e bianco e nero, finzione e realtà, Lee firma un apologo paradossale sul peggio che sempre ritorna. Border – Creature di confine di Ali Abbasi sarà in programma martedì 31 marzo. La protagonista, Tina ha un fisico massiccio e un naso eccezionale per fiutare le emozioni degli altri. Impiegata alla dogana è infallibile con sostanze e sentimenti illeciti. Tina sente tutto e non si sbaglia mai. Almeno fino al giorno in cui Vore non attraversa la frontiera e sposta i confini della sua conoscenza più in là. Vore sfugge al suo fiuto ed esercita su di lei un potere di attrazione che non riesce a comprendere. Teso ad una surreale e grottesca poesia il film di Abbasi conduce su un terreno originale e perturbante: il percorso di Tina eccede il sovrannaturale, facendosi parabola di un’interrogazione intima e sociale più grande.

Programma completo

03.03 ANCORA UN GIORNO di R.de la Fuente, D. Nenow

10.03 I VILLEGGIANTI di / Bruni Tedeschi

01.03 IL TRADITORE di . Bellocchio

24.03 BLACKKKLANSMAN di S. Lee (v.o.)

31.03 BORDER - Creature di confine di A. Abbasi

07.04 TRE VOLTI di /. Panahi

14.04 FILM A SORPRESA

Biglietti

Biglietto singolo: euro 5

Abbonamento intero per tutta la rassegna: euro 65

Abbonamento studenti euro 40 (Ogni 4 abbonamenti studenti, il 5° è gratis!)

(Ogni 4 abbonamenti studenti, il 5° è gratis!) Carnet 6 ingressi: euro 25

Carnet 12 ingressi: euro 45

Informazioni

Cineforum Antonianum - 73° anno

dal 15 ottobre 2019 ogni martedì ore 21

Sala Cinema Comunale Fronte Del Porto – Una Sala In Comune

via S. Maria Assunta, 20 – Padova

Info web

Gallery