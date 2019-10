Cineforum Antonianum, tutti i film in programma a ottobre

Sono passati 73 anni da quando un gruppo di studenti di Padova decise di creare un luogo di cultura, di aggregazione per i giovani ed uno spazio di discussioni di un ciclo di film: era questo il primo germe del “Cineforum” sul modello di quelli nati a Bruxelles e a Roma. Da allora il Cineforum Antonianum è pronto a raccogliere nuove sfide, proponendo film con un contenuto idoneo a creare dibattito tra gli spettatori.

🎥Scopri la rassegna completa 🎞️

La rassegna, per la stagione 2019/2020, con il contributo e il patrocinio del Comune di Padova, propone una selezione tra i migliori film della stagione cinematografica appena trascorsa: pellicole che esplorano diverse tematiche del mondo contemporaneo, film di genere, commedie e di animazione scelti per il loro successo di critica e di pubblico.

Scarica la locandina con tutti gli spettacoli

Ingresso

Oltre all’abbonamento intero (euro 65) e all’ ingresso singolo (euro 5),grande spazio è dato agli studenti con la proposta ridotto studenti (euro 40) e la formula ogni 4 studenti il 5° è gratuito! Doppia novità quest’anno: sarà possibile acquistare un carnet da 6 ingressi (euro 25) o da 12 ingressi (euro 45), una formula più flessibile per andare incontro alle esigenze del pubblico.

Venticinque appuntamenti che proporranno, nelle serate di martedì, un’accurata selezione di film: opere capaci di appassionare, far riflettere e pensare, stimolando il dibattito e l’approfondimento; un viaggio attraverso tematiche, luoghi, culture, atmosfere e autori in un percorso variegato, geograficamente e nello stile, accomunato dall’originalità, dalla straordinarietà delle storie e dalla ricerca di un cinema capace di emozionare.

A quarant’anni dall’uscita, torna a Padova, martedì 15 ottobre (ingresso gratuito), in versione restaurata in 4K, il film cult L’appartamento di Billy Wilder con Jack Lemmon e Shirley MacLaine. A rendere possibile questo tuffo nel passato è la Cineteca di Bologna nel quadro del progetto Il Cinema Ritrovato. L’appartamento vinse cinque Oscar (tra i quali quello per il miglior film e la miglior regia) e “le sequenze di Natale e Capodanno – come ha scritto Hellmuth Karasek – sono da annoverare tra il meglio del cinema degli anni Sessanta”. Dall’alto dei grattacieli che scorrono sullo schermo, un io narrante ci precipita nella vita dell’impiegato delle assicurazioni C.C. Baxter, e in quel suo appartamento a pochi passi da Central Park al quale non sempre ha libero accesso – perché, in vista d’una carriera, lo presta come alcova ai suoi boss. La rassegna prende il via ufficialmente martedì 22 ottobre con il commovente film dedicato all’uomo che ha saputo rivoluzionare il concetto di danza, trasformandosi in un’icona della cultura pop del tempo, NUREYEV. Il genio ribelle che danzava per la libertà di Jacqui e David Morris. Il film racconta la vita dell’artista: dalle umili origini alla relazione con l’amata compagna di ballo, Margot Fonteyn, la più famosa Prima Ballerina del Royal Ballet, dal suo rapporto con i Kennedy alle celebri feste con Liza Minnelli allo Studio 54 di New York. Sino ad arrivare, naturalmente, alla rocambolesca fuga in Occidente, evento che ha scioccato il mondo intero trovando spazio ed eco sui media di tutto il mondo. In un’epoca in cui la guerra fredda tra Russia e Occidente imperversava, Nureyev si è così trasformato in un fenomeno culturale globale. Il film vincitore della Palma d’Oro a Cannes, Affare di famiglia di Kore’eda Hirokazu, sarà proiettato martedì 29 ottobre. In un umile appartamento vive una piccola comunità di persone, che sembra unita da legami di parentela, ma che così non è. Nonostante la povertà della famiglia, quando Osamu trova per strada una bambina abbandonata, decide di accoglierla in casa e di prendersene cura. Sembra che tutti riescano a vivere sereni fino a quando un incidente imprevisto rivela dei segreti che mettono a dura prova il legame che li unisce.

Programma completo

15.10 L’APPARTAMENTO di B.Wilder ( versione restaurata)

22.10 NUREYEV di J. Morris e D. Morrison

29.10 UN AFFARE DI FAMIGLIA di K. Hirokazu

05.11 SOFIA di M. Benm’Barek (v.o.)

12.11 IL MIO CAPOLAVORO di G. Duprat

19.11 ROMA diA. Cuaron (v.o.)

26.11 TUTTI PAZZI A TEL AVIV di S. Zoabi

03.12 L’UOMO CHE RUBÒ BANKSY di \/. Proserpio

10.12 CAFARNAO - Caos e miracoli di /. Labaki

17.12 SPIDERMAN: UN NUOVO UNIVERSO di B. Persichetti-P Ramsy-R. Rothman

07.01 FIRST MAN - Il primo uomo di D. Chazelle (v.o.)

14.01 TAKARA - La notte che ho nuotato di D. Manivel, K. Igarashi

21.01 IL PRIMO RE di Rovere

28.01 ORO VERDE - C’era una volta in Colombia di C. Callego e C. Guerra

04.02 LA TERRA DELL’ABBASTANZA di D. F. D’Innocenzo

11.02 COLD WAR di P Pawlikowski (v.o.)

18.02 LE INVISIBILI di L. U. Petit

25.02 LA DONNA ELETTRICA di B. Erlingsson

03.03 ANCORA UN GIORNO di R.de la Fuente, D. Nenow

10.03 I VILLEGGIANTI di / Bruni Tedeschi

01.03 IL TRADITORE di . Bellocchio

24.03 BLACKKKLANSMAN di S. Lee (v.o.)

31.03 BORDER - Creature di confine di A. Abbasi

07.04 TRE VOLTI di /. Panahi

14.04 FILM A SORPRESA

Biglietti

Biglietto singolo: euro 5

Abbonamento intero per tutta la rassegna: euro 65

Abbonamento studenti euro 40 (Ogni 4 abbonamenti studenti, il 5° è gratis!)

(Ogni 4 abbonamenti studenti, il 5° è gratis!) Carnet 6 ingressi: euro 25

Carnet 12 ingressi: euro 45

Informazioni

Cineforum Antonianum - 73° anno

dal 15 ottobre 2019 ogni martedì ore 21

Sala Cinema Comunale Fronte Del Porto – Una Sala In Comune

via S. Maria Assunta, 20 – Padova

Info web

Gallery