"CineVenda - Fuga dal mondo": ogni giovedì proiezioni all'aperto all'anfiteatro del Venda

CineVenda - Fuga dal Mondo. L'Anfiteatro del Venda si trasforma per una notte d'estate in un cinema all'aperto sotto le stelle.

Dettagli

L'Anfiteatro del Venda si trasforma nelle notti d’estate in un cinema all'aperto sotto le stelle. Una location privilegiata e magica, per godere la visione di film pluripremiati e osannati dalla critica, attorniati dalla natura dei colli euganei, tra i profumi dei vigneti che li ricoprono.

Una rassegna da apprezzare in tutta sicurezza per via degli ampi spazi e dell’innegabile salubrità dell’aria aperta. Un’occasione per trascorrere serate all’insegna del cinema, comodamente sdraiati guardando al grande palco di larice iscritto nella sua incantevole cornice naturale. Un doppio spettacolo tutto da vivere.

Quest’anno abbiamo pensato ad una vera e propria rassegna, patrocinata interamente dal Comune di Galzignano Terme,

Quando

Tutti i giovedì di luglio, gli spettacoli iniziano alle ore 21.

Acquisto biglietti online

ACQUISTO TICKETS sul sito dell'Anfiteatro del Venda : http://anfiteatrodelvenda.it/

Nello specifico:

2 luglio Parasite - https://forms.gle/keQpAi64bnmF2xiq8

9 luglio E.T. L'Extraterrestre - https://forms.gle/r7Q3FXtRivDNXAMZ6

16 luglio Forrest Gump - https://forms.gle/GcxqsFTE78EjuEot7

23 luglio Adaline - l'Eterna Giovinezza - https://forms.gle/tSe8jPmdbvwqczPJ6

30 luglio Special Date - La Dolce Vita - https://forms.gle/cwpPhDX7EdAv8Deb6

Biglietti in cassa

Intero: 7 euro

Ridotto (per i residenti nel Comune di Galzignano Terme): 3 euro

Bambini fino a 12 anni: gratis

Evento patrocinato dal Comune di Galzignano Terme.

Calendario Proiezioni

Giovedì 2 luglio

PARASITE ( ‎Bong Joon-ho, 2019) ore 21:00

(3 Premi Oscar 2019, 1 David di Donatello, 1 Golden Globes e molti altri premi)

Proiezione con audio in lingua italiana.

Trama

Ki-woo vive in un modesto appartamento sotto il livello della strada. La presenza dei genitori, Ki-taek e Chung-sook, e della sorella Ki-jung rende le condizioni abitative difficoltose, ma l'affetto familiare li unisce nonostante tutto. Insieme si prodigano in lavoretti umili per sbarcare il lunario, senza una vera e propria strategia ma sempre con orgoglio e una punta di furbizia. La svolta arriva con un amico di Ki-woo, che offre al ragazzo l'opportunità di sostituirlo come insegnante d'inglese per la figlia di una famiglia ricca: il lavoro è ben pagato, e la villa del signor Park, dirigente di un'azienda informatica, è un capolavoro architettonico. Ki-woo ne è talmente entusiasta che, parlando con la signora Park dei disegni del figlio più piccolo, intravede un'opportunità da cogliere al volo, creando un'identità segreta per la sorella Ki-jung come insegnante di educazione artistica e insinuandosi ancor più in profondità nella vita degli ignari sconosciuti.

Giovedì 9 luglio

E.T. L’Extra-Terrestre (Steven Spielberg, 1982) ore 21:00

Proiezione con audio in lingua italiana.

Trama

Un alieno dal corpo basso e tozzo, dagli enormi piedi e dalla testa schiacciata viene lasciato sulla Terra dai suoi compagni di esplorazioni. Vagando per un bosco giunge a una casa abitata da una donna con i suoi 3 figli: Michael, Elliott e Gertie. Elliott ne scoprirà la presenza e lo nasconderà in casa. Quando i fratelli ne verranno a loro volta a conoscenza si coalizzeranno per difenderlo dagli adulti che lo cercano. Ben presto però l'extraterrestre avrà bisogno di cure mediche.

Giovedì 16 luglio

Forrest Gump (con Tom Hanks, 1994) ore 21:00

13 candidature - 6 Premi Oscar, 7 candidature - 3 Golden Globes, 3 candidature - 1 SAG Awards.

Proiezione con audio in lingua italiana.

Trama

La drammatica storia di Forrest Gump, ragazzo dalla scarsa intelligenza ma dalla spiccata sensibilità. Una suggestiva parabola di un uomo puro che sconvolse l’America.

Forrest Gump è un ragazzo non proprio idiota, ma dal basso coefficiente di intelligenza. Tutti lo escludono o maltrattano e poi ha una malformazione alle gambe. Ma quando si libera dei sostegni meccanici diventa un corridore, poi un campione di baseball. Prima ha incontrato Elvis e, muovendosi maldestramente, gli ha ispirato certi passi. Forrest, in attesa alla fermata di Savannah, racconta la sua storia a coloro che uno dopo l'altro si siedono vicino a lui in attesa dell'autobus.

Giovedì 23 luglio

Adaline - L’eterna giovinezza(Lee Toland Krieger, 2015) ore 21:00

Proiezione con audio in lingua italiana.

Trama

Adaline Bowman, nata nel 1908, all'età di 29 anni è vittima di un incidente d'auto che, paradossalmente, la rende immortale. Da quel momento smette di invecchiare e vede passarle la vita accanto: la figlia la supera in età diventando un'anziana signora, e Adaline impara a non innamorarsi per non dover assistere allo stesso disallineamento spaziotemporale. Così passa i decenni a cambiare casa e vita, ogni volta che qualcuno comincia ad accorgersi che ha sempre lo stesso aspetto fisico. Ma quando incontra Ellis, un trentenne con cui è amore a prima vista, la determinazione di Adaline comincia a vacillare. E la donna non sa ancora che l'attrazione per Ellis ha radici lontane.

Giovedì 30 luglio

Special Date – ci riserviamo una sorpresa per Voi!

Per ora vi lasciamo con questa data dal contenuto cinematografico misterioso. Curiosi?

