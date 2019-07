Cinema all’aperto a Montegrotto con “Quando la moglie è in vacanza” in piazza Carmignoto

Primo appuntamento con il cinema all’aperto della rassegna Montegrotto Estate, venerdì 12 luglio in piazza Carmignoto. “La rassegna - spiega l’assessore agli Eventi turistici Laura Zanotto - ha quest’anno un taglio ‘vintage’. L'Associazione nazionale esercenti cinema (Anec), ha detto 'no' a qualsiasi tipo di manifestazione cinematografica che preveda ingressi gratuiti per opere uscite negli ultimi due anni. Quindi da quest'anno le case di distribuzione non concedono liberatorie per proiettare film recenti. Avremmo potuto chiedere un biglietto d’ingresso agli spettatori, come fanno in altri comuni. Ma abbiamo preferito fare una scelta diversa, proporre bellissimi film con qualche anno alle spalle. Sono sicura che i nostri concittadini apprezzeranno questa scelta per stare assieme, godere del fresco delle serate estive e vedere o rivedere grandi capolavori del cinema”.

Il primo appuntamento è con il grande classico di Billy Wilder: “Quando la moglie è in vacanza”, film brillante inserito nella classifica delle cento migliori commedie americane di tutti i tempi.

Un marito rimasto solo a Manhattan mentre moglie e figli sono in vacanza è tentato da una vicina di casa molto speciale, interpretata da una smagliante Marilyn Monroe. L’appuntamento in piazza Carmignoto è per venerdì 12 luglio alle 21.15.

In caso di pioggia?

In caso di pioggia, la proiezione verrà recuperata martedì 16 luglio.

Per informazioni: Comune di Montegrotto, settore Cultura e Turismo, Tel. 049 8928782; IAT, viale Stazione, 60 tel 0497952278.

