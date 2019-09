Cinema all’aperto a Padova con il film "Alita, angelo della battaglia"

Il progetto Il Giardino dei Giochi invita la comunità all’ultimo appuntamento del cinema all’aperto. “Alita, Angelo della Battaglia” è un film del 2019 diretto da Robert Rodriguez. La trama racconta che il dottor Dyson Ito nel 2563, trecento anni dopo la "caduta", ripara una ragazza cyborg nella propria clinica trovata nella discarica dove cadono i rifiuti dalla città sospesa in cielo di Zalem. La ragazza non ha memoria di sé, ma è un cyborg avanzatissimo, di una tecnologia perduta e progettata per la battaglia. È infatti combattendo che lentamente riaffiorano le sue memorie.

Tratto dal manga di culto di Yukito Kishiro, Alita - Angelo della battaglia racconta una ricerca di identità in un mondo dove la mobilità sociale trova un tetto insormontabile e la massima aspirazione realizzabile è di regnare all'inferno. Il Giardino dei Giochi, progetto aperto a tutta la comunità, mercoledì 11 ottobre alle 21.15 farà la proiezione di questo film adatto ai giovani e agli adulti.

Lo scopo di questa iniziativa, dicono i volontari, è quella di creare momenti ricreativi e di condivisione dove i padovani possono passare del tempo tra amici e in famiglia ed è per questo che hanno deciso di supportare questa attività sostenendo che «La tolleranza è buon fondamento su cui costruire i rapporti umani».

L’evento si terrà presso il giardino di Villa Francesconi Lanza, in Via Pontevigodarzere, 10 a Padova, sede della Chiesa di Scientology di Padova che ha concesso gli spazi gratuitamente.

Informazioni e contatti

L’ingresso è libero e gratuito, verranno offerti dai volontari pop corn, bibite e anguria. Inoltre ricordano che in caso di mal tempo il tutto verrà allestito in una sala interna.

Per maggiori informazioni scrivi a ilgiardinodeigiochipadova@gmail.com o visita la Pagina Facebook Il Giardino dei Giochi.

