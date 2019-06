Cinema estivo Cinélite 2019, proiezioni all'aperto al giardino Barbarigo

Il programma di Cinélite 2019 copre tutti i fine settimana (venerdì, sabato e domenica, sempre alle ore 21.15) dei mesi di luglio e agosto e tratta molti generi diversi.

Scarica il programma completo

Il venerdì è dedicato ai cinefili, con ambientazioni d’essai che passano dall’Iran di Jafar Panahi (Tre volti) alla Colombia di Cristina Gallego (Oro verde), dalla poesia che brilla tra i banchi dell’infanzia (Lontano da qui) alla caparbia maternità di una giovane marocchina (Sofia), a uno stralunato eco-thriller nella brughiera islandese (La donna elettrica).

Al sabato si alternano produzioni di Italia, Spagna e Francia: l’autorialità di Nanni Moretti (Santiago, Italia) si confronta con quella di Asghar Farhadi (Tutti lo sanno) e di Olivier Assayas (Il gioco delle coppie). E se il cinema d’oltralpe sa trovarsi ancora una volta a suo agio nei conflitti d’integrazione sociale (Nelle tue mani) e nella letterarietà romantica (Cyrano mon amour), le riflessioni made in Italy sulla malattia (Euforia, Domani è un altro giorno) sembrano aver individuato una nuova via, non banale, per incontrare il favore del pubblico.

La domenica, infine, è quasi sempre dedicata al cinema americano con titoli campioni d’incasso della stagione come Bohemian Rapsody, Green Book, A Star Is Born, Il corriere-The Mule e First Man. Il primo uomo.

Il programma si completa con due omaggi ad altrettanti maestri del cinema contemporaneo. Da una parte si festeggia il ritorno in sala (a ottobre) di Woody Allen – il suo A rainy day in New York è stato sdoganato da Lucky Red –, recuperando, giusto a 40 anni dalla sua uscita, quel capolavoro assoluto che è Manhattan (in edizione originale sottotitolata, venerdì 23 agosto). Dall’altra si rende omaggio ad Agnes Varda, scomparsa tre mesi fa: una carriera lunga, la sua, fermatasi a novant’anni ma sempre sorretta da un indomito spirito giovanile. In attesa che venga distribuito il suo ultimo Varda par Agnès presentato a Berlino, verrà proiettato il sorprendente tour fotografico di Visages, villages (venerdì 26 luglio).

Programma

Giugno

Venerdì 28 giugno

Eldorado, di Markus Imhoof

(serata per Medici Senza Frontiere - Gruppo di Padova )

TUTTI LO SANNO di Asghar Farhadi

A STAR IS BORN di Bradley Cooper

Luglio

Venerdì 5 luglio

TRE VOLTI di Jafar Panahi

EUFORIA di Valeria Golino

IL CORRIERE. THE MULE di Clint Eastwood



LONTANO DA QUI di Sara Colangelo

NELLE TUE MANI di Ludovic Bernard

BOHEMIAN RHAPSODY di Bryan Singer



LA DONNA ELETTRICA di Benedikt Erlingsson

FILM A SORPRESA o recupero

GREEN BOOK di Peter Farrelly



VISAGES, VILLAGES di JR e Agnès Varda

DOMANI È UN ALTRO GIORNO di Simone Spada

VICE. L'UOMO NELL'OMBRA di Adam McKay

Agosto

Venerdì 2 agosto

IL COLPEVOLE - THE GUILTY di Gustav Möller

IL GIOCO DELLE COPPIE di Olivier Assayas

BOOK CLUB. TUTTO PUÒ SUCCEDERE di Bill Holderman



SOFIA di Meryem Benm'Barek

LE INVISIBILI di Louis-Julien Petit

FILM A SORPRESA o recupero



ORO VERDE. C’ERA UNA VOLTA IN COLOMBIA di Ciro Guerra

CYRANO MON AMOUR di Alexis Michalik

IL PROFESSORE E IL PAZZO di Farhad Safinia



Manhattan, di Woody Allen / 40o anniversario

(versione originale sottotitolata)

SANTIAGO, ITALIA di Nanni Moretti

FIRST MAN. IL PRIMO UOMO di Damien Chazelle

🌴 Giardino Barbarigo • via del Seminario, 7 (Padova)

🚗 Ampio parcheggio interno!

💻 www.movieconnection.it/lux

📧 tycoon.pd@gmail.com

✆ +39049751894

Informazioni

Biglietti: interi 6 euro - soci 5 euro - abbonati 4 euro

Spettacolo unico ore 21.15 - ampio parcheggio

Info: tel. 049 7518948, www.movieconnection/2019/cinelite - www.cinemalux.padova.it

pagina Facebook www.facebook.com/tycoonpadova

Gallery