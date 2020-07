Cinélite 2020: tutte le proiezioni all'aperto al giardino Barbarigo

Il circolo The last tycoon propone, anche per quest’estate, la rassegna cinematografica Cinélite.

In programma film della stagione, pellicole d’essai, cinema italiano e internazionale.

Evento realizzato con il contributo dell’Assessorato alla cultura del Comune di Padova.

Le modalità di accesso secondo le direttive anti Covid e l’acquisto dei biglietti online sono disponibili sul sito www.movieconnection.it.

Dove e quando

Da giovedì a domenica. Inizio proiezioni ore 21.15

Al ciardino Barbarigo, via del Seminario, 7, da giovedì a domenica. Inizio proiezioni ore 21.15

Ingresso

Biglietto: 5 euro

Programma

Luglio​

Venerdì 10

DILLINGER È MORTO - Marco Ferreri

ingresso a offerta libera (prenotazione non disponibile)

I MISERABILI - Ladj Ly

FAVOLACCE - Fabio e Damiano D’Innocenzo

SOLA AL MIO MATRIMONIO - Marta Bergman

NON CONOSCI PAPICHA - Mounia Meddour Gens

MARIANNE & LEONARD. PAROLE D’AMORE - Nick Broomfield

SI MUORE SOLO DA VIVI - Alberto Rizzi

DOPPIO SOSPETTO - Olivier Masset-Depasse

MEMORIE DI UN ASSASSINO - Bong Joon-ho

PARASITE - Bong Joon-ho

IL GRANDE PASSO - Antonio Padovan

PJ HARVEY: A DOG CALLED MONEY - Seamus Murphy

recupero/FILM A SORPRESA

Agosto

Sabato 1

LA GOMERA - L’ISOLA DEI FISCHI - Corneliu Porumboiu

MAGARI - Ginevra Elkann

PICCOLE DONNE - Greta Gerwig

LA SFIDA DELLE MOGLI - Peter Cattaneo

DOPO IL MATRIMONIO - Bart Freundlich

GLI ANNI PIÙ BELLI - Gabriele Muccino

RIBELLI - Allan Mauduit

BOMBSHELL. LA VOCE DELLO SCANDALO - Jay Roach

recupero/FILM A SORPRESA

UN DIVANO A TUNISI - Manele Labidi Labbé

JUDY - Rupert Goold

IL MEGLIO DEVE ANCORA VENIRE - A. de La Patellière, M. Delaporte

LONTANO LONTANO - Gianni Di Gregorio

18 REGALI - Francesco Amato

MARIE CURIE - Marie Noell

MATTHIAS & MAXIME - Xavier Dolan

MARIANNE & LEONARD. PAROLE D’AMORE - Nick Broonfield

Per informazioni

Circolo The last tycoon

telefono 049 751894

email tycoon.pd@gmail.com

sito www.tycoon.pd.it - www.movieconnection.it

pagina Facebook www.facebook.com/tycoonpadova

https://www.facebook.com/events/3140405449335774/

https://www.movieconnection.it/2020/cinelite-barbarigo

Gallery