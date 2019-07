Rassegna "Cinema in giardino" ad Abano Terme

Torna il cinema all'aperto ai giardini del Montirone.

Proiezione dalle ore 21.15.

Cinema in Giardino 2019 | Giardini del Montirone, via Pietro d’Abano, 20 - Ingresso biglietti € 3,00 fino ad esaurimento posti. In caso di maltempo le proiezioni si svolgeranno al Teatro tenda Magnolia in via Volta, 20 Abano Terme.

Programma

Mercoledì 10 luglio ore 21.15

“10 giorni senza mamma” di Alessandro Genovesi con Fabio de Luigi e Valentina Lodovini

Mercoledì 17 luglio ore 21.15

“Green Book” di Pete Farrelly con Viggo Mortenser e Mahershala Ali

Mercoledì 24 luglio ore 21.15

“Domani è un altro giorno” di Simone Spada con Valerio Mastrandrea, Marco Giallini, Anna Ferzetti.

Mercoledì 21 agosto ore 21.15

“Il professore e il pazzo“, di Farhad Safinia con Mel Gibson e Sean Penn

Mercoledì 28 agosto

il film d’Animazione Disney “Gli incredibili 2“

