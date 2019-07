“Cinema sotto le stelle” 2019 al chiostro di San Francesco di Este

Torrna la rassegna “Cinema sotto le stelle 2019” al Chiostro di San Francesco (ex Collegio Vescovile)

Ingresso: euro 5 - Inizio proiezioni ore 21.15.

Scarica il programma completo

In caso dimaltempo le proiezioni verranno effettuate alcinema Farinelli. In caso di pioggia, a filminiziato, il biglietto non verrà rimborsato.

Programma

Martedì 2 luglio, “Non sposate le mie figlie 2” di Philippe de Chauveron

Martedì 9 luglio, “Book club” di Bill Holderman

Martedì 16 luglio, “Solo cose belle” di Kristian Gianfreda

Mercoledì 24 luglio, “Professore pazzo” di Farhad Safinia

Martedì 30 luglio, “I villeggianti” di Valeria Bruni Tedeschi

Info web

www.cinemafarinelli.com

http://www.comune.este.pd.it/index.php/news-dal-comune/1976-cinema-sotto-le-stelle-2019