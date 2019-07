Cinema sotto le stelle, rassegna itinerante a Due Carrare

Il Comune di Due Carrare in collaborazione con la Croce Rossa, organizza una rassegna di cinema itinerante suddivisa in tre serate previste per il mese di luglio 2019.

Programma

La prima serata, avrà luogo mercoledì 10 luglio presso la piazza del Municipio dove verrà proiettato il film:" Storia di una ladra di libri", regia di B. Percival (2013).

presso la dove verrà proiettato il film:" Storia di una ladra di libri", regia di B. Percival (2013). La seconda serata, si svolgerà invece mercoledì 17 luglio , nei giardini della sala civica di Mezzavia dove verrà proiettato il film:" Monuments Men", regia di George Clooney (2014).

, nei dove verrà proiettato il film:" Monuments Men", regia di George Clooney (2014). Infine, la terza ed ultima serata è prevista per mercoledì 24 luglio, nella piazzetta della biblioteca dove verrà proiettato il film:" A un metro da te", regia di J. Baldoni (2019).

L'ingresso è libero, in caso di mal tempo le proiezioni saranno svolte presso la casa dei Carraresi.

Info web

http://www.bibliotecaduecarrare.net/index.php/2019/07/08/cinema-sotto-le-stelle/

https://www.facebook.com/biblioteca.duecarrare/

