“Cinema sotto le stelle”, tutte le proiezioni a Piazzola sul Brenta

Sta arrivando l’estate… E come ogni anno Pro loco Piazzola APS, propone una favolosa rassegna cinematografica all’aperto.

Per proiettare nelle piazze i film recenti più belli, abbiamo bisogno dell’autorizzazione da parte delle case cinematografiche, le quali sono disponibili a farlo solo se ci impegniamo a far pagare una quota d’ingresso agli spettatori.

Per questo quest’anno, con la vostra collaborazione, abbiamo fatto un sondaggio per la scelta dei film.

Ecco i titoli che sono stati scelti…

Martedì 21 luglio - Sulle ali dell'avventura

Venerdì 24 luglio - Odio l'estate

Martedì 28 luglio - Non ci resta che vincere

Venerdì 31 luglio - Cena con delitto

Martedì 4 agosto - Mio fratello rincorre i dinosauri

Venerdì 7 agosto - Tappo-cucciolo in un mare di guai

Martedì 11 agosto - Qualcosa di meraviglioso

Venerdì 14 agosto - Qua la zampa 2-un amico è per sempre

Biglietti

Vendita biglietti – all’ingresso dell’area Cinema durante la serata stessa.

Prenotazione biglietti - presso la Sede Pro loco Piazzola APS piazza S. Pertini 1 – 35016 Piazzola sul Brenta (Pd).

Orari: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 – www.propiazzola.it – info@propiazzola.it – Tel. 049 9601 019

La vendita dei biglietti è condizionata alla presentazione dell’autodichiarazione debitamente compilata e firmata per ognuno dei partecipanti.

Info web

https://www.propiazzola.it/cinema-sotto-le-stelle-edizione-2020/

https://www.facebook.com/propiazzola.it