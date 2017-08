“Cinema… sotto le stelle a Selvazzano” con il film “Mamma o papà”

Continuano gli appuntamenti con “Cinema… sotto le stelle a Selvazzano”:

giovedì 24 agosto la proiezione del film “Mamma o papà”.

SCOPRI TUTTI GLI APPUNTAMENTI DI “CINEMA… SOTTO LE STELLE A SELVAZZANO”

Lo spettacolo rientra nel programma di eventi culturali “Estate sotto le stelle 2017” organizzato dalla Città di Selvazzano Dentro e curato dall’Associazione “Arti Itineranti” con il patrocinio della Nuova Provincia di Padova e inserito nel circuito culturale “RetEventi”.

“L’estate entra nel vivo – commenta il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro Enoch Soranzo - e, per chi rimane in città in agosto, anche quest’anno riproponiamo il cinema all’aperto nella suggestiva cornice del Parco di Villa Cesarotti.

Un’occasione per vivere con allegra serenità le vacanze estive e gustarsi qualche film che ci era sfuggito durante la stagione invernale o rivedere qualche lungometraggio che ci era particolarmente piaciuto, stavolta sotto il cielo stellato”.

“Tutti i giovedì d’agosto, – spiega l’Assessore alla Cultura Giovanna Rossi – Cinema sotto le stelle a Selvazzano prevede serate di spensieratezza, all’insegna del divertimento e dello stare insieme. Ci tengo ad invitare tutta la Cittadinanza perché sono piacevoli momenti per incontrarsi, condividere idee, passioni e anche sogni. Vi aspettiamo numerosissimi”.

Biglietti: intero 5 euro, ridotto 3 euro, ingresso gratuito per i minori di anni 14 e disabili.

Ore 21.

Prevendite senza costi aggiuntivi: Associazione Arti Itineranti via Piacentino 8 Padova; Edicola Tencarola via Padova 63 Tencarola di Selvazzano Dentro; Impianti Sportivi CUS PADOVA via Corrado Padova.

In caso di maltempo gli spettacoli si svolgeranno presso l’Auditorium San Michele.

Informazioni:

Ufficio Cultura Comune di Selvazzano Dentro tel. 049 8733999

Associazione Arti Itineranti tel. 342 1528490

Il programma:

Giovedì 24 agosto: Mamma o papà (commedia);

Giovedì 31 agosto: Gigante gentile (animazione).

Gallery