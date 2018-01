“Il leone del deserto” per la rassegna “Tra cinema, storia e memoria” al PortoAstra

La rassegna cinematografica “Tra cinema, storia e memoria” nasce in occasione della Giornata della memoria e offre quattro serate con proiezioni a tema alla sala Fronte del Porto del cinema PortoAstra.

In programma quattro serate particolari sia per la rarità dei film appositamente selezionati, sia per il loro valore storico e documentativo.

A cura dell’associazione culturale Veneto Padova Spettacoli in collaborazione con il Comune di Padova.

PROSSIME PROIEZIONI

Mercoledì 31 gennaio - IL FILM CENSURATO SULLA CONQUISTA DELLA LIBIA

ore 21

IL LEONE DEL DESERTO di Moustapha Akkad

con Oliver Reed, Gastone Moschin, Anthony Quinn, Irene Papas, Rod Steiger - Inghilterra / Libia

Il film, ritenuto dalla critica memorabile anche per la ricostruzione storica e le scene di battaglia, racconta la vita del condottiero senussita libico Omar al-Mukhtar che si batté opponendosi alla riconquista della Libia da parte del Regio Esercito italiano e che venne catturato dalle truppe fasciste, sommariamente processato e impiccato. Si raccontano le deportazioni di popolazioni di pastori seminomadi, le distruzioni del bestiame, la costruzione del reticolato di 270 chilometri e dei campi di concentramento ordinati da Mussolini ed eseguiti dal generale Graziani. La ribellione dei libici venne soffocata nel sangue. Le autorità ritenuto “lesivo all’onore dell’esercito italiano”; lo si è potuto vedere soltanto a distanza di trent’anni. Il regista e produttore siriano Mustafa Akkad è stato ucciso ad Amman in Giordania nel 2005 in un attentato kamikaze di terroristi di Al-Qāʿida.

Giovedì 1 febbraio - IL CAPOLAVORO DI VITTORIO DE SICA

ore 21

IL GIARDINO DEI FINZI CONTINI di Vittorio De Sica

con Dominique Sanda, Lino Capolicchio, Helmut Berger, Romolo Valli, Fabio Testi - Italia

Fedele trasposizione del romanzo dello scrittore Giorgio Bassani. Una aristocratica famiglia ebrea vive a Ferrara in una bellissima villa e i giovani rampolli passano le giornate tra scuola, partire di tennis e i primi turbamenti sentimentali, quando la loro spensierata esistenza viene travolta dalla entrata in vigore delle leggi razziali e dallo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Premio Oscar come miglior film straniero.

ore 20.30

Il film sarà preceduto dal cortometraggio

IL GIOCO DELLA MEMORIA di Vincenzo Agosto - Italia

Il corto vuole essere di stimolo per tenere sveglie le nostre coscienze sull’omicidio di massa più grande che la storia ricordi e sensibilizzare i giovani ad operare scelte consapevoli ispirate al rispetto dei diritti umani e alla convivenza civile. Girato con i ragazzi della scuola media Doria di Ponte San Nicolò e Roncaglia a Padova e a Villa Contarini Venier nella frazione di Vo’ (che fu il campo di concentramento degli ebrei in territorio padovano nel 1943 durante il governo della Repubblica Sociale Italiana).

Mercoledì 7 febbraio - L’ESTETICA E LA MORALE SECONDO JOSEPH LOSEY

ore 21

MR KLEIN di Joseph Losey

con Jeanne Moreau, Massimo Girotti, Alain Delon - Inghilterra

Il protagonista è un cinico antiquario, un alsaziano di agiata famiglia che per aumentare il proprio patrimonio di quadri ed altre opere d'arte si arricchisce acquistando i beni degli ebrei deportati. Siamo nella Francia di Vichy, dal gennaio al luglio del '42. Mister Robert Klein ha un omonimo ebreo e partigiano, ricercato dalla Gestapo. Per sfuggire alla polizia, si fa fare dei documenti falsi, ma inutilmente. Si ritrova, ironia della sorte, con gli ebrei nel treno per Auschwitz.

BIGLIETTI

Ingresso 4 euro (con tessera Fronte del Porto Filmclub stagione 2017/2018)

la tessera annuale è personale ed è acquistabile prima della proiezione al costo di 5 euro

INFORMAZIONI

venetopadovaspettacoli@hotmail.it

www.frontedelporto.wixsite.com/filmclub

049.8718617 - www.promovies.it

