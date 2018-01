“Mr Klein”, film per la rassegna “Tra cinema, storia e memoria” al PortoAstra

La rassegna cinematografica “Tra cinema, storia e memoria” nasce in occasione della Giornata della memoria e offre quattro serate con proiezioni a tema alla sala Fronte del Porto del cinema PortoAstra.

In programma quattro serate particolari sia per la rarità dei film appositamente selezionati, sia per il loro valore storico e documentativo.

A cura dell’associazione culturale Veneto Padova Spettacoli in collaborazione con il Comune di Padova.

PROSSIME PROIEZIONI

Mercoledì 7 febbraio - L’ESTETICA E LA MORALE SECONDO JOSEPH LOSEY

ore 21

MR KLEIN di Joseph Losey

con Jeanne Moreau, Massimo Girotti, Alain Delon - Inghilterra

Il protagonista è un cinico antiquario, un alsaziano di agiata famiglia che per aumentare il proprio patrimonio di quadri ed altre opere d'arte si arricchisce acquistando i beni degli ebrei deportati. Siamo nella Francia di Vichy, dal gennaio al luglio del '42. Mister Robert Klein ha un omonimo ebreo e partigiano, ricercato dalla Gestapo. Per sfuggire alla polizia, si fa fare dei documenti falsi, ma inutilmente. Si ritrova, ironia della sorte, con gli ebrei nel treno per Auschwitz.

BIGLIETTI

Ingresso 4 euro (con tessera Fronte del Porto Filmclub stagione 2017/2018)

la tessera annuale è personale ed è acquistabile prima della proiezione al costo di 5 euro

INFORMAZIONI

venetopadovaspettacoli@hotmail.it

www.frontedelporto.wixsite.com/filmclub

049.8718617 - www.promovies.it

