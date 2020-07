Cinema e teatro in giardino 2020 a Pontelogno: tutti gli appuntamenti della rassegna estiva

Al via da giovedì 2 luglio la rassegna del comune di Pontelongo “Cinema e teatro in giardino 2020”. Fino a fine mese, nel giardino della casa di riposo “Antonio Galvan” non mancheranno le proiezioni, ma anche gli spettacoli di teatro.

Un ricco programma che è scaricabile cliccando qui.

Biglietti

Biglietti: adulti 3,50 euro

Ragazzi fino a 14 anni ingresso gratuito

Dettagli

Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21.15

nel giardino della casa di riposo “Antonio Galvan”

Via Ungheria - Pontelongo

Informazioni

Info 049 977 6568 - 049 977 6266 biblioteca@comune.pontelongo.pd.it

Info web