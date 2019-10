Le “Giornate della Mostra del Cinema di Venezia” all'Esperia

Mercoledì 16 ottobre torna a fare tappa a Padova l’edizione 2019 de “Le Giornate della Mostra del Cinema di Venezia. I Film della Settimana della Critica”, un’iniziativa realizzata dalla Fice Tre Venezie con il contributo della Regione del Veneto, delle Province autonome di Trento e Bolzano Alto Adige e della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

L'evento

L’appuntamento è al Cinema Esperia, dove, alle 19, il critico cinematografico Adriano de Grandis e il regista Andrea Corsini introdurranno la proiezione di “Ferine” (Italia 2019) di Andrea Corsini. Una donna raggiunge una villa in apparente stato di abbandono che sorge sul confine tra la società civilizzata e il bosco selvaggio dal quale è appena uscita a piedi nudi e sporca di fango. La donna arriva in un centro commerciale. Qui inizia ad aggirarsi nei grandi parcheggi desolati e a pedinare un uomo a cui sembra voler tendere un agguato. Dai suoi gesti emerge qualcosa di feroce e minaccioso. Tutto sembra ricondurre a quel bosco, un luogo che nasconde la vera natura delle sue azioni. Subito a seguire troviamo “Sanctorum” (Messico, Qatar, Repubblica Dominicana 2019) di Joshua Gil, evento speciale di chiusura della Settimana della Critica. In una piccola città dimenticata fra montagne coperte di alberi vivono un bambino e sua madre. La vita quotidiana è sconvolta da quando la città è diventata il crocevia della guerra tra militari e cartelli della droga. Date le poche opportunità di lavoro e la mancanza di soldi per trasferirsi altrove, la madre coltiva marijuana per i cartelli. Un giorno non fa ritorno dal lavoro. Distrutta dal dolore, la nonna manda il bambino nella foresta a pregare il sole, il vento e l’acqua, affinché la madre possa far ritorno indenne. Mentre i soldati arrivano e gli abitanti del villaggio si preparano allo scontro finale, la natura si manifesta in tutta la sua potenza.

Al rientro in sala alle 21 il pubblico troverà ad attenderlo la regista Chiara Marotta per la proiezione del suo “Veronica non sa fumare” (Italia 2019) di Chiara Marotta, opera vincitrice come Miglior Cortometraggio alla 34° Settimana Internazionale della Critica. La protagonista, Veronica, diciassette anni, ha spiato a lungo, da lontano, una vita diversa dalla sua, e l’ha scelta per sé. Quando finalmente riesce ad avvicinare Alessia, si immerge totalmente nel nuovo mondo, che si rivela uguale e allo stesso tempo diverso da quello che immaginava. La serata si concluderà infine con Sayidat Al Bahr - Scales” di Shahad Ameen (Emirati Arabi Uniti, Iraq, Arabia Saudita 2019), Premio Circolo del Cinema di Verona alla 34° edizione della SIC. Hayat è una dodicenne caparbia che vive in un povero villaggio di pescatori governato da un’oscura tradizione, per la quale ogni famiglia deve sacrificare la propria figlia femmina alle creature del mare, che a loro volta vengono cacciate dagli uomini del villaggio. Sottratta a questo destino dal padre, Hayat viene emarginata e considerata una disgrazia, eppure non si arrende. Quando la madre dà alla luce un figlio maschio, Hayat deve scegliere se accettare la brutale usanza e sacrificarsi al mare, o se cercare una via di salvezza.

Ingresso

Tutte le proiezioni sono ad ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti

Per informazioni

Approfondimenti e calendario completo delle proiezioni sono disponibili sul sito www.agistriveneto.it, sulla pagina facebook agis.trevenezie e attraverso l’applicazione per smartphone e tablet APP al Cinema.

Fice Tre Venezie

tel. 049 8750851

fice3ve@agistriveneto.it

Info web

www.agistriveneto.it

https://www.facebook.com/agis.trevenezie/

http://www.agistriveneto.it/le-giornate-della-mostra-del-cinema

