Cinema all'aperto: i film del weekend al Piccolo Teatro

Ecco gli spettacoli in caretllone al Piccolo Teatro per questo fine settimana.

Venerdi 31 agosto

Alle 21.30 la rassegna all'aperto del Piccolo Teatro di via Asolo recupera la proiezione della commedia italiana dell'anno, "Come un gatto in tangenziale" di Riccardo Milani con Paola Cortellesi, Antonio Albanese, Claudio Amendola.

Tutto parte dall’incontro tra Giovanni, uomo brillante impegnato in una commissione europea che si occupa di integrazione e vive nel centro storico di Roma, e Monica, ex cassiera di supermercato che l’integrazione la sperimenta tutti i giorni vivendo in un quartiere periferico che pochi conoscono chiamato Bastogi. Succede che Agnese, la figlia di Giovanni, e Alessio, il figlio di Monica, simpatizzano e avviano una storia d’amore del tutto adolescenziale...

Vincitore di tre Nastri d’argento come miglior commedia, miglior attore di commedia e miglior attrice di commedia.

Sabato 1 settembre

Alle ore 21.30 la rassegna di film all'aperto propone l'incredibile musical "The greatest showman" di Michael Gracey con Hugh Jackman, Michelle Williams, Zac Efron, Rebecca Ferguson.

Lo showman protagonista del musical è Phineas Taylor Barnum, imprenditore e circense americano. Nella seconda parte dell'800 era una leggenda, tanto che il suo nome identificava uno spettacolo completo e magniloquente. Lo stesso Barnum, uomo irrequieto e fucina di iniziative non sempre ortodosse, finì per affezionarsi al suo personaggio estremo e trasgressivo, dichiarandosi un mistificatore. Il film racconta della sua intenzione di creare il circo e della relazione con una delle protagoniste, le cantante Jenny Lind. E intorno tutto il contesto favorito dalle possibilità spettacolari e dall'investimento della produzione, che fanno di "Greatest" un film sfavillante e un kolossal.

Premiato col Golden Globe per la migliore canzone originale "This is me" di Justin Paul

Biglietti

Intero 6 euro

Ridotto (over 65, studenti fino a 26 anni) 5 euro

Associato 4 euro

Informazioni