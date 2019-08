Cinema: menzione speciale della giuria del premio Lizzani per l'Esperia di Padova

Giuseppe Longo del Cinema Kinemax di Gorizia e Serena Ciavarella e Fabio Amadei del Cinema Farnese di Roma sono stati nominati “esercenti virtuosi dell’anno”. Si è avviata così la 5° edizione del Premio Lizzani, premio collaterale della 76ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, intitolato al grande maestro del cinema italiano Carlo Lizzani. La giuria ha deciso di attribuire anche una menzione speciale al cinema Esperia di Padova per il tenace impegno svolto da Umberto Bodon e dal gruppo di volontari che gestiscono una delle numerose sale che fanno capo all’Acec, l’Associazione delle sale della Comunità che festeggia quest’anno i suoi 70 anni.

Premiazioni a Venezia

Il regolamento del Premio prevede che i vincitori siano presenti a Venezia per visionare i film italiani delle diverse sezioni e assegnare il premio Lizzani 2019 al film meritevole di una particolare attenzione da parte del circuito delle sale cinematografiche. Il film vincitore sarà sostenuto con un’adeguata programmazione dai due esercenti premiati che lo valorizzeranno anche presso i loro colleghi. Come si ricorderà, infatti, il premio si articola in due fasi: la prima, nella quale la giuria designa gli esercenti più coraggiosi e la seconda, nella quale questi ultimi scelgono un film italiano di qualità della Mostra da valorizzare nelle sale italiane. Nelle precedenti edizioni, sono stati premiati: il cinema Mexico di Milano, il Cine Campidoglio di Sciacca, il cinema Etrusco di Tarquinia e il cinema Alfellini di Grottaferrata, il Pegaso di Spoleto e il Post-modernissimo di Perugia. La cerimonia di premiazione dei vincitori si svolgerà venerdì 6 settembre 2019 alle ore 13 alla Sala Tropicana dell’ItalianPavilion presso l’Hotel Excelsior (Lungomare Marconi 41, Venezia Lido) alla presenza del Presidente della Biennale, Paolo Baratta. Il premio è realizzato dall'Associazione Nazionale Autori Cinematografici, insieme a Flaminia e Francesco Lizzani ed è sostenuto, fin dalla prima edizione, da Roma Lazio Film Commission, alla quale si è affiancata successivamente Raggio Verde sottotitoli srl.