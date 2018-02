“I, Tonya”, proiezione cinematografica per Cinemamme al PortoAstra

Torna con la nuova stagione la rassegna Cinemamme al PortoAstra: ogni venerdì dalle 10.30 le future mamme, le neo-mamme e i neo-papà con i loro bambini, passeggini, ovetti e marsupi, possono godersi un film in prima visione con luci soffuse in sala, volume a prova di pisolino e fasciatoio per il cambio pannolino.

Cinemamme è un’iniziativa ideata da Associazione Città delle Mamme, in armonia con gli obiettivi dei progetti per la genitorialità dell’Unesco e Oms e orientata a sostenere la genitorialità e creare occasioni di incontro e di scambio al di fuori della mura domestiche, per prevenire isolamento e depressione post-partum. L’obiettivo è quello di portare le neo-mamme a stare insieme, uscire di casa, informarsi, confrontarsi e confidarsi in un clima sereno e gioioso. Un momento per rilassarsi in un ambiente attrezzato con tutti i confort necessari e poter vivere esperienze di socialità al di fuori del contesto domestico.