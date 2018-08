“Le cirque fantastique”: clown, giocolieri, maghi, contorsionisti e fachiri… a Trebaseleghe

Per la rassegna "Circovagando 2018" al Parco del Draganziolo di Trebaseleghe tra giugno ed agosto chi rimane in città potrà godersi quattro serate da trascorrere in compagnia tra musica, teatro e spettacoli per bambini, con inizio alle ore 21.15.

Il nuovo programma di spettacoli dal vivo promosso e realizzato dal Comune di Trebaseleghe con la collaborazione di Arteven, l'Associazione Tipi da Teatro e la Compagnia Teatrale Zelda, propone il 25 agosto "Le cirque fantastique" - Il circo contemporaneo approda in città di e con Igi Meggiorin, Paolo Piludu, Paolo Casolo, Paolo Sperduti, David Riganelli, Facundo Melina, Stefano Merlo, Agostina Mediola e Dario Marodin.

Dettagli

Forti di esperienze fatte in Italia, all’estero e nel territorio un gruppo di artisti con abilità e competenze che convergono nel Clown, nel Circo e nel Teatro di Strada, hanno deciso di unirsi per allestire uno show trasversale, come solo i Clown sanno fare, che possa interpretare molte delle suggestioni dell’arte circense, cogliendone anche l’aspetto più visionario, poetico e immaginifico.

Informazioni/ Biglietti:

Biglietti: Intero euro 5 – Ridotto euro 3 – Promozione Famiglia 3 biglietti euro 10

Riduzioni valide per under 30 e over 65

Prevendita online su arteven.it e vivaticket.it by Best Union e punti vendita del circuito.

Vendita al Parco la sera degli spettacoli da un’ora prima dell’inizio.

Informazioni

Sevizio Cultura e Biblioteca tel. 049 9319592-531 www.arteven.it

In caso di maltempo gli spettacoli si terranno all’Auditorium Comunale in Via Don Orione 2.

Info web