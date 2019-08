Il circo di Shakespeare a Padova

Un carro di risate e acrobazie circensi con Beatrice Zuin e Solimano Pontarollo e con Melanie Vinco. Regia di Solimano Pontarollo (Casa Shakespeare).

Perché tradurre in “circo” testi ricchi di contenuti, poesia, intensità e drammaticità unici al mondo? Per quel modo di raccontare dei cantastorie che trasformano in teatro qualunque spazio in cui ci sia almeno una persona disposta ad ascoltare. Ecco! Sotto la semplicità della riscrittura comica di una tragedia c’è la disponibilità al confronto, al dialogo, all’ascolto. Ed è subito narrazione: ieri sera al Circo è successa una tragedia! Ma il palco è pronto il pubblico c’è, si deve andare in scena!

Due inservienti e l’acrobata muta improvvisano Giulietta e Romeo, diventano attori loro malgrado e si fanno aiutare da alcuni pupazzi. Festeggiano poi l’esito fortunato e, tra un brindisi e l’altro, si raccontano la tragedia della sera precedente: la loro versione de l’Amleto. Preparatevi a ridere di gusto.

Biglietti a 10 euro intero - 5 euro ridotto (studenti e insegnanti).

Prenotazioni: odeodays@gmail.com

Web: https://www.odeodays.com