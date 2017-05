Circus, il festival degli artisti in strada a Cittadella

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/1687744874861514/

“Cari amici di tutte le età, Jar Creative Group ha creato un altro grande evento per voi!

Circus porta per la prima volta in città Artisti Circensi che si esibiranno tra le piazze e le vie del centro storico alternando differenti performance di alto livello: acrobati, funamboli, danzatori aerei, mangiafuoco, giocolieri ed anche un mago illusionista!

Per i più piccoli ci sarà in esclusiva l'Albero delle fiabe: un robot parlante simpatico e bizzarro che coinvolgerà grazie alla sua suggestiva ed ai divertenti sketch!

Info e programma http://www.jarcreativegroup.com/circus/”

Lo Spettacolo Interattivo Itinerante è dislocato in tre diverse location:

Palazzo Pretorio

Stanza del Capitano

Torre di Malta

Il pubblico, guidato da Alice, si sposterà in queste tre location attraverso le scene della storia.

Ogni luogo è un vero e proprio set teatrale allestito e illuminato, dove attori professionisti interpretano la loro parte conducendo lo spettatore in un viaggio tra colori e magia.

BIGLIETTI

Intero (dagli 4 anni in poi): 6 euro

Gratuito sotto i 4 anni