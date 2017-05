“La città si muove”, laboratorio di danza madri e figlie alla Scuola Spaziodanza

L’obiettivo del progetto, curato dal comune di Padova - Settore Cultura Turismo Musei e Biblioteche e dall’associazione Spazio Danza, è quello di coinvolgere la città in un’esperienza di condivisione attraverso il movimento creativo.

Nato per celebrare il trentennale dell’associazione, "La città si muove" intende riassume trent’anni di progettualità e volontà di crescere e far crescere attraverso la danza che Spazio Danza ha portato avanti con successo.

TUTTI GLI APPUNTAMENTI DEL PROGETTO “LA CITTÀ SI MUOVE”

PARTECIPAZIONE

Qualsiasi persona lo desideri può partecipare ai laboratori, non vengono richieste abilità fisiche ne conoscenze di danza.

I partecipanti potranno sperimentare attraverso il movimento situazioni, stati d’animo, emozioni da condividere poi con il gruppo di appartenenza.

Convinti che la danza, intesa come espressione di un popolo, possa essere una esperienza sociale e di aggregazione riteniamo che ogni individuo sia in grado attraverso il gesto, il movimento istintivo di creare situazioni artistiche e poetiche.

Tale proposta stimola la creatività, accresce l’autostima, promuove una sensibilità artistica attraverso l’incontro e lo scambio nei luoghi della quotidianità e delle persone, aiuta inoltre a diffondere il pensiero che la “Danza è per tutti” sia come esperienza diretta che come fruizione di spettacoli.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

LABORATORI

I laboratori si articolano in due incontri di circa tre ore che si terranno nei weekend e un incontro per una “prova collettiva”.

I laboratori creeranno delle sequenze di danza creativa che poi verranno messe insieme e rappresentate nella performance conclusiva.

Ogni gruppo avrà la possibilità di sperimentare proposte diverse a seconda della fascia di età e della relazione parentale.

ISCRIZIONI

Per iscriversi ai laboratori, che sono gratuiti, basterà compilare il modulo scaricandolo dal sito www.spaziodanzapadova.it e spedirlo via email a lacittàsimuove@gmail.com oppure farlo direttamente alla scuola Spaziodanza Padova dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 20.

Le iscrizioni sono a numero chiuso: massimo 25 partecipanti per laboratorio.

Termine iscrizioni il 5 maggio.

MODULO DI ISCRIZIONE

INFORMAZIONI

www.spaziodanzapadova.it

lacittasimuove@gmail.com

via Angelo Riello, 5/a

340.2695582 – 348.5519460