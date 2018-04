“La città si muove”, performance finale "Il mito del quotidiano" al San Gaetano

L'obiettivo del progetto, curato dal Comune di Padova-Settore Cultura Turismo Musei e Biblioteche e dall'Associazione Spazio Danza, è quello di coinvolgere la città in un'esperienza di condivisione attraverso il movimento creativo.

Nato nel 2017 per celebrare il trentennale dell'Associazione, La città si muove propone anche nel 2018 una nuova edizione, coinvolgendo quest'anno i quartieri di Padova, i luoghi più abitati dove si vive il quotidiano, nella convinzione che le zone periferiche non debbano avere un ruolo marginale nel tessuto urbano ma debbano interagire e creare sinergie con il cuore della città.

La danza può essere così un’esperienza sociale, di aggregazione che permette ad ogni persona, indipendentemente dallo stato sociale e culturale, di compiere un percorso dove il gesto, il movimento istintivo possano dar vita a situazioni artistiche e poetiche.

TUTTI GLI APPUNTAMENTI DEL PROGETTO “LA CITTÀ SI MUOVE”

Da sempre la Scuola Spaziodanza ha avuto come obiettivi la divulgazione e la promozione dell’arte coreutica, l’ha fatto attraverso la formazione didattico-artistica di danzatori, ma anche con varie proposte rivolte al pubblico attento e sensibile all’arte e alla cultura. Numerosi in questi anni sono stati i giovani che hanno frequentato la Scuola e poi sono riusciti a diventare dei danzatori professionisti.

L'esperienza pluriennale sarà così condivisa con la città, creando spazi dove il movimento diventa un piacere, un'espressione dove ognuno trova la propria identità ma anche una identità comune.

20 maggio 2018, ore 18

Centro culturale Altinate San Gaetano

Performance finale

Il mito del quotidiano

La performance finale raccoglierà il materiale che i workshop hanno prodotto e attraverso una elaborazione coreografica si passerà alla messa in scena che si rappresenterà prima nella location del quartiere e poi nello spettacolo finale “Il mito del quotidiano”.

