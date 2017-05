“La città per la musica, la musica per la città”, concerto alla chiesa di San Martino

La civica scuola di musica Città di Este in collaborazione con il comune di Este presenta “La città per la musica, la musica per la città”, rassegna di concerti nei luoghi della cultura.

Si tratta di un ciclo di cinque concerti organizzato dalla Civica Scuola di Musica di Este, in collaborazione con il comune di Este e la Biblioteca Civica, che prenderà il via venerdì 5 maggio al Chiostro di Santa Maria delle Consolazioni.

La rassegna abbraccia quattro secoli di musica attraverso vari generi, dalla musica barocca al fascino e raffinatezza della chitarra classica e del violino.

PROSSIMI EVENTI

Domenica 11 giugno, ore 21

Chiesa di San Martino - via San Martino, 1

Gli archi nel Barocco e nella musica dei nostri giorni

Sabato 17 giugno, ore 22

Notte Bianca delle Biblioteche e delle Librerie

Cortile della Biblioteca Civica

Villa Dolfin Boldù - via A. Zanchi, 17

Le origini del Rock & Roll

Gli anni '50 e '60 da Elvis Presley ai Beatles

(in caso di maltempo: Teatro dei Filodrammatici - Calle della Musica, 13)

INFORMAZIONI

Ingresso libero

Civica Scuola di Musica Città di Este

info@scuolamusicaeste.it