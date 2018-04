Padova 2018 Architettura - Conferenza "Città e teatro" in sala Carmeli

All'interno del progetto Padova Architettura 2018 viene organizzata la conferenza "Città e teatro" che analizza il rapporto tra spazio urbano e spazio della rappresentazione.

Xavier Fabre e Francesco Saverio Fera, architetti di palinsesti urbani, illustrano in questa conferenza le relazioni che intercorrono tra la Città, intesa come cornice architettonica che ospita la vita e gli accadimenti della storia, e il Teatro, da sempre luogo per eccellenza della rappresentazione delle relazioni umane, della storia, dei miti.

Andrea Pennacchi, portando la sua esperienza di attore teatrale e drammaturgo, evidenzia come ogni angolo della Città possa, alla fine, trasformarsi in un luogo della rappresentazione.

Ingresso libero.

