"La Città Vecchia di De André", mostra fotografica di Adolfo Ranise al Cinema Rex

"La Città Vecchia di De André: da Caricamento ai vicoli, passando per Sant'Ilario"

di Adolfo Ranise

Cinema Rex

dal 20 gennaio al 4 febbraio

In occasione della proiezione in prima visione del film "Fabrizio De Andrè Principe Libero", per la regia di Luca Facchini con Luca Marinelli, in programma il 23 e 24 gennaio (alle ore 17.30 e 21), il Cinema Rex presenta la mostra fotografica di Adolfo Ranise "La Città Vecchia di De André: da Caricamento ai vicoli, passando per Sant'Ilario".

LA MOSTRA

É un reportage fotografico in bianco e nero nei luoghi narrati e vissuti da Faber. Un lavoro di due anni sintetizzato in una ventina di scatti. Istantanee che riportano alla mente personaggi femminili e maschili protagonisti di brani famosi.

Troverete Bocca di Rosa, Marinella, il vecchio professore, la graziosa di via del Campo, le scene di vita quotidiana e i contrasti tipici della città vecchia tanto cara a Faber.

DETTAGLI

La mostra sarà allestita nel foyer vintage del Rex, il più vecchio cinema di Padova, e rientra nelle iniziative straordinarie per il sessantesimo anniversario della sala, aperta nel 1958 e, da allora, ininterrottamente in attività.

L'esposizione resterà aperta da sabato 20 gennaio a domenica 4 febbraio.

ADOLFO RANISE

Fotografo professionista imperiese non è nuovo a mostre fotografiche dedicate a Fabrizio De Andrè, nel 2013 una sua mostra fotografica dal titolo "Khorakanhè - Sguardi Gitani" ha fatto il giro di prestigiose location, partendo dal museo Viadelcampo29rosso, per arrivare a Lisbona all'interno della rassegna fotografica "Imaginarte Almada".

Nel palmarès di Adolfo Ranise anche la vittoria di concorsi fotografici nazionali e internazionali, la realizzazione di mostre fotografiche in diverse parti del mondo e riconoscimenti artistici prestigiosi, tra cui spicca quello di Artista della Fotografia Italiana (AFI).

INGRESSO

La mostra è a ingresso libero.

É inoltre possibile acquistare i biglietti delle proiezioni di "Fabrizio De Andrè Principe Libero" sul sito www.cinemarex.it o al box office online.

INFORMAZIONI

www.cinemarex.it

Facebook: Cinema Rex Padova