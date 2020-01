Serie B: Cittadella vs Benevento allo stadio Piercesare Tombolato

Torna protagonista il calcio con la 21esima giornata di Serie BKT. In campo sabato 25 gennaio allo Stadio Tombolato, ore 15, il Cittadella contro Benevento.

In breve

⚽ 21^ giornata #SerieBKT

Cittadella 🆚 Benevento

📆 Sabato 25/01

🏟️ Tombolato 🕒 15

#ForzaCitta 🇱🇻

Dettagli

Info da http://www.ascittadella.it/in-evidenza/biglietti-citta-benevento/

Consigliato sempre l’acquisto in prevendita, nessun costo aggiuntivo*!

Tieni il biglietto sul tuo dispositivo mobile, nessuna stampa, e vai direttamente ai tornelli!

* Potrebbero esserci delle commissioni applicate al metodo di pagamento selezionato.

Per il big match del tombolato tribuna est con euro 10!!! (Under 14 sempre euro 2!)

Offerta valida SOLO ON-LINE e fino alle 19.30 di venerdì 24 gennaio, il giorno della gara prezzo intero!

Sarà possibile acquistare i biglietti:

On-line su circuito Ticketone ⇒ Clicca QUI per l’evento.

⇒ Clicca per l’evento. Nelle rivendite Ticketone ⇒ Clicca QUI per la rivendita più vicina, per Cittadella segnaliamo Tabaccheria in via Borgo Bassano 111 .

⇒ Clicca per la rivendita più vicina, per Cittadella segnaliamo . Nella sede dell’ A.S. Cittadella in via Ca’ Dai Pase 41/B con orari 9.30 – 12 e 15 – 18.30.

Sabato 25/01 mattino: sede aperta con orario 9-12

Pomeriggio: Casse del Tombolato attive dalle 13

Non ci sono limitazioni legate al territorio o al possesso di tessere del tifoso/fidelity card.

Per tutti i prezzi e i settori del Tombolato clicca QUI.

Curva Nord (Settore ospiti) biglietto intero euro 14.

Per acquistare direttamente on-line cliccare QUI.

Clicca invece Rivendite per cercare il punto Ticketone più vicino.

La prevendita per il Settore Ospiti chiuderà venerdì 24 gennaio alle ore 19, il giorno della gara non sarà possibile acquistare biglietti per questo settore.

Per tutte le richiesta di accredito, diversamente abili, striscioni, cambio nominativo o cessione abbonamento cliccare qui.

