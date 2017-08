Rievocazione "Cittadella Historica. Un viaggio attraverso tre secoli dal XII al XIV”

Il 23 e 24 settembre si svolge a Cittadella la rievocazione storica "Cittadella Historica 2017", organizzata da L' Arme, le Dame, i Cavalieri, con tema "Un viaggio attraverso tre secoli dal XII al XIV”.

🍗 TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO 🍺

UN PO' DI STORIA

Dopo le invasioni barbariche ci fu la necessità di mantenere un gruppo di guerrieri addestrati a difendere la popolazione produttiva dal pericolo e, da parte del sovrano, di garantire l’esazione dei tributi e al tempo stesso un esercito che difendesse la corona dagli invasori esterni e dai sudditi.

Un regime socioeconomico con cui il sovrano assegnava ad ogni guerriero, in cambio della fedeltà in guerra, i proventi per provvedere al proprio armamento. Gli altri strati sociali avrebbero invece contribuito con il loro lavoro all’economia collettiva, e quindi salvo casi eccezionali, non avrebbero dovuto abbandonare le terre e il villaggio per partecipare agli eventi bellici.

É intorno alle trasformazioni tipologiche, in particolare delle armature, degli usi e costumi che interessano il periodo preso in esame, che si impernia questo viaggio nel Medioevo.

LA MANIFESTAZIONE

Tutto si svolge in un villaggio medievale a ridosso della maestosa cinta murata, dove i partecipanti potranno toccare con mano e immergersi tra il secolo prima e quello dopo la liberazione di Cittadella del 1256 dalla tirannide Ezzeliniana.

PROGRAMMA

sabato 23 settembre

ore 16.30-23.30 - piazzetta Padova - giardini pubblici - piazzetta Vicenza

​Rievocazione Storica

ore 16.30 apertura della rievocazione storica con vita nel villaggio, mercato medioevale, antichi mestieri artigianali, taverne per il ristoro dei viandanti, giochi e musici itineranti, accampamenti militari con animazione di uomini d’arme, accampamenti di arcieria storica

ore 18 esibizione e spettacoli di falconeria, con volo di rapaci in simulazione di caccia

ore 18.30 animazione e spettacoli itineranti di musici con musici e danze

ore 21 rievocazione spettacolare di torneo cavalleresco con giochi di fuoco

domenica 24 settembre

ore 9.30-21.30 - piazzetta Padova - giardini pubblici - piazzetta Vicenza - centro storico

Rievocazione Storica

ore 9.30 torneo di tiro con l’arco storico, con sfida di arcieri sul percorso nel quadrante nord-ovest dei giardini

ore 10.30 apertura delle ambientazioni in genere nel quadrante sud-ovest dei giardini e lungo via Indipendenza verso il centro, mercato medievale di mercanti ed antichi mestieri, accampamenti militari e ambientazioni, giochi storici

ore 16 corteo da Porta Padova con tutti i gruppi storici per le vie del centro, con nobili e capitani, mercanti, artigiani e popolani

ore 17 accoglienza ai giardini del Corteo Storico da Porta Vicenza. Esibizione di danza e musici. Premiazione finale della gara di tiro con l’arco. Animazione e spettacoli itineranti con musici e danze

ore 17.30 spettacoli di falconeria e volo di rapaci. Schieramento gruppi e duelli d’arme, sfide con lancio d’asce e coltelli

GASTRONOMIA

Le taverne e i banchetti medievali funzioneranno sabato 23 dal pomeriggio a sera e domenica 24 tutto il giorno sino al termine delle manifestazioni.