"Cittadella International Music Festival & Masterclass”, tutti i concerti in programma

Le note del Masterclass tornano a diffondersi a Cittadella. Giunto alla V edizione, con la direzione artistica del Maestro Massimiliano Ferrati, pianista concertista di fama internazionale, e promossa dall'Ass.ne "Missione Musica" in collaborazione con Circle Symphony Orchestra di Cittadella, il Masterclass si svolgerà dal 18 al 29 agosto.

Scarica il programma completo con tutti i concerti

Previsti alcuni corsi di alta formazione per allievi con l'obiettivo di approfondire i contenuti tecnici e interpretativi del repertorio solistico e cameristico e, non meno importante, per la diffusione della cultura musicale nel territorio.

Il tutto è poi impreziosito da una serie di concerti di altissimo livello che si terranno durante tutta la durata della Masterclass in Villa Rina, con la chiusura il 29 agosto con un programma per pianoforte e orchestra.

Per informazioni aggiuntive