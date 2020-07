Cittadella Jazz Festival 2020: venti concerti gratuiti a Campo della Marta e in piazza Pierobon

Viviamo assieme la ripartenza della nostra città con le melodie e l’energia vitale della musica jazz.

La Pro Cittadella in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e sotto la direzione della Cooperativa Artistica Zenart vi dà appuntamento al 1° Cittadella Jazz Festival con 20 concerti gratuiti.

30 e 31 luglio, 1 e 2 agosto nella cornice di Campo della Marta esibizioni di artisti del calibro di Sergio Caputo, Maurizio Mecenero, Federico Malaman Band e Tullio De Piscopo.

Tanta musica anche in Piazza Pierobon in un’escalation di stili differenti che si fondono in un’unica sonorità.

