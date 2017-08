Massimiliano Ferrati, Fabio Paggioro, Alberto Salomon in concerto al Cittadella International Music Festival & Masterclasses

Concerto di Massimiliano Ferrati, Fabio Paggioro e Alberto Salomon il 22 agosto alle 21 in Villa Rina.

Programma:

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

- Sonata n. 10 in Do maggiore K. 330 per pianoforte

Allegro moderato

Andante cantabile

Allegretto

- Duetto in Si bemolle maggiore K. 424 per violino e viola

Adagio. Allegro

Andante cantabile

Tema e Variazioni. Andante grazioso

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

- Sonata n. 21 in mi minore K. 304 per pianoforte e violino

Allegro

Tempo di Menuetto

- Trio in Mi bemolle maggiore K. 498 per violino, viola e pianoforte

Andante

Menuetto

Allegretto

Fabio Paggioro, violino

Alberto Salomon, viola

Massimiliano Ferrati, pianoforte

Fabio Paggioro

Nato ad Adria nel 1972, inizia lo studio del violino presso il Conservatorio di Musica “A.Buzzolla” della sua città, dove si diploma nel 1994 con il massimo dei voti e lode sotto la guida del prof. Andrea Vio. Dal 1990 al 1996 segue i corsi di perfezionamento presso l’Accademia di Portogruaro e la scuola di musica di Fiesole con i maestri Z. Gilels, P.Vernikov e I. Grubert, dove è premiato più volte con borse di studio. Dal 1997 al 2001 continua a perfezionarsi in Germania presso l’Hochschule “Hans Eisler” di Berlino sotto la guida dei Maestri Cristoph Poppen e Ulf Vallin. Si è imposto in numerosi concorsi nazionali ed internazionali tra cui: 1° premio “città di Genova” per strumenti ad arco, 2° premio “città di Acqui Terme” per musica da camera, 2° premio ” Rovere d’Oro di Imperia” per violinisti, 1° premio “città di Stresa” per musica da camera, 1°premio “città di Viterbo” per violinisti, 1° premio al concorso “città di Vittorio Veneto” per violinisti studenti, 1° premio SIAE di Roma per assegnazione di borsa di studio. Tra il 1994 e il 1996 svolge un’intensa attività cameristica che lo vede collaborare con numerosi artisti del calibro di P. Vernikov, W. Mendelshonn, A. Specchi, G. Sollima, P. Toso, M. Brunello, Bogdanovich , S.Cappelllini, D. Rossi e A. Rudin.Tra il 1995 e il 2002 collabora come spalla dei primi violini e spalla dei secondi nell’orchestra da camera di Padova e del Veneto. Dal 1999 al 2003 è stabile come spalla dei primi violini nell’orchestra Filarmonia Veneta “G.F.Malipiero” di Treviso. Nel 2003 svolge una collaborazione come spalla dei primi violini con l’orchestra del teatro Verdi di Trieste e nel 2005 come spalla dei primi violini con l’Orchestra dell’Accademia Santa Cecilia di Roma. Dal 1998 è spalla dei primi violini e solista nell’Orchestra d’Archi Italiana dove collabora con insigni personalità quali il M° Mario Brunello, direttore artistico e principale dell’orchestra, A. Lonquich, M. Rizzi, G. Carmignola, M. Stockausen, P. Mayer, A. Lucchesini e D. Rossi. Con l’orchestra d’archi Italiana ha suonato, in Italia e all’estero, nelle più importanti stagioni e sale da concerto quali: Auditorium S. Margherita (Venezia), Teatro La Fenice(Venezia), Teatro Comunale (Treviso), Abbazia di Follina (Treviso), Teatro Eden (Treviso), Teatro Accademico (Castelfranco V.to), Società concerti di Schio e Thiene, Teatro Olimpico (Vicenza), Teatro Comunale (Belluno), Abbazia Sesto al Reghena (Pordenone), Teatro Comunale Verdi (Pordenone), Teatro Nuovo Giovanni da Udine, Teatro Verdi (Gorizia), Teatro Verdi (Trieste), Teatro Verdi (Padova), Auditorium Pollini (Padova), Teatro Salieri (Legnago), Auditorium S. Nicolò (Chioggia), Teatro Toniolo (Mestre), Teatro Comunale (Ferrara), Teatro Comunale (Bologna), Sala Absidale “S.Lucia” (Bologna), Teatro Studio (Milano), Società del Quartetto Sala Verdi del Conservatorio (Milano), Teatro Dal Verme (Milano), Auditorium “San Gottardo” (Milano), Unione Musicale Sala Verdi del Conservatorio (Torino), Auditorium dell’accademia di musica (Pinerolo), Stagione concertistica (Bose), Festival di Musica da Camera (Cervo), Teatro comunale (Alessandria), Teatro Alfieri (Asti) Teatro Toselli (Cuneo), Auditorium San Barnaba (Brescia), Teatro Reggio Emilia, Teatro Regio (Parma), Auditorium Paganini (Parma), Teatro Comunale (Modena), Teatro Bonci (Cesena), Teatro Alighieri (Ravenna), Teatro Fabbri (Forlì), Teatro Rossini (Pesaro), Teatro Rossetti (Vasto), Abbazia di San Galgano (Siena), Teatro Verdi (Firenze), Teatro La Pergola (Firenze), Teatro del Giglio (Lucca), Teatro Verdi (Pisa), Teatro Manzoni (Pistoia), Teatro Comunale (Città di Castello), Teatro Verdi (Terni), Università La Sapienza (Roma), Auditorium “Santa Cecilia” via della conciliazione (Roma), Auditorium “Santa Cecilia” parco della musica (Roma), Teatro Palladium (Roma), Teatro delle Palme (Napoli), Teatro al Castello (Roccella Jonica), Auditorium Politeama (Palermo), Teatro Verdi (Sassari), Hercules saal (Munchen), Gasteig (Munchen), Musical Dome Koln (Koln), Hofburg (Vienna), Bunka Kaikan (Tokyo), Suntory Hall (Tokyo), Opera City Concert Hall (Tokyo), Sapporo Concert Hall (Sapporo), Kyoto Concert Hall (Kyoto).

Ha inoltre inciso numerosi CD per l’etichetta giapponese JVC tra cui Nostalghia di Toru Takemitsu per violino e archi come solista, e ha collaborato a fianco del M° Harada con la Tokyo Sinfonietta. Ha inciso per la Deutsche Grammophon in quartetto d’archi con il M° Marco Rizzi, il M° Danilo Rossi e il M° Mario Brunello musiche di L.v.Beethoven per il film “Lezione 21″ di Alessandro Baricco, produzione Fandango.

E’ stato invitato dall’Orchestra “gli Archi della Scala” come solista per il doppio concerto di F.Mendelshonn insieme al pianista Massimiliano Ferrati con il quale ha anche fondato il TrioLogìa, formazione cameristica che, con il violoncellista Luca De Muro, ha già suonato per numerose società da concerto ricevendo critiche positive, ed in particolare dal M° Sergio Perticaroli, M° Dario De Rosa, M° Kostantin Bogino, dal M° Christoph Poppen e dal M° Mario Brunello.

Alberto Salomon

Nato a Castelfranco Veneto, Alberto Salomon si diploma con il massimo dei voti nel conservatorio della sua città.

Allievo di Bruno Giuranna all’Accademia “Walter Stauffer” di Cremona, ha studiato con Franco Gulli, Fedor Druzhinin, Danilo Rossi, Wolfram Christ, Jodi Levitz e, per la musica da camera, con Franco Rossi e Massimo Somenzi. In formazione di Quartetto con pianoforte ha ottenuto il 2° premio al Concorso internazionale “Città di Stresa” nel 1993.

Ha al suo attivo concerti in formazione di duo con pianoforte, trio d’archi, quartetto d’archi e quartetto con pianoforte.

Lavora presso l’Orchestra da Camera di Padova e del Veneto come prima viola e in alcuni progetti solistici.

Ha ricoperto inoltre il ruolo di prima viola nell’Orchestra d’archi Italiana diretta da Mario Brunello, fin dalla sua fondazione, nel 1994 e presso l’Orchestra del Teatro La Fenice, l’orchestra del Teatro Comunale di Bologna, l’Orchestra regionale “A.Toscanini” dell’Emilia Romagna.

Ha collaborato con l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia per circa due anni.

Ha collaborato anche con l’ORT, con l’Orchestra da Camera Italiana diretta da Salvatore Accardo, con l’Orchestra Regionale del Friuli Venezia Giulia, con l’orchestra”I Filarmonici di Verona”.

Ha preso parte a diverse produzioni dell’”Orchestra Mozart” diretta da Claudio Abbado, effettuando svariate registrazioni discografiche.

Con l’orchestra barocca “La Magnifica Comunità” di cui è membro da oltre un decennio, oltre a diverse tournée in Europa, ha realizzato registrazioni discografiche, tra le quali quella con musiche di Boccherini, premiata con il riconoscimento “Choc de la musique”.

E’ tutor della fila delle viole nell’ambito del progetto di formazione orchestrale dell’OTO (Orchestra del Teatro Olimpico).

Dal 2013 collabora con il soprano Simone Kermes, effettuando incisioni discografiche e concerti nelle più importanti sale europee.

Suona una viola “F.Guidantus” del 1692 appartenuta al M° Bruno Giuranna.

Massimiliano Ferrati

Laureato in numerosi concorsi pianistici internazionali della Federazione di Ginevra, Massimiliano Ferrati annovera tra i suoi riconoscimenti premi a: “Arthur Rubinstein” International Piano Competition di Tel Aviv (Israele) – Bronze State Medal e premio speciale della Elfriede Yuki Fund, “Guardian (AXA) International Piano Competition” di Dublino, l’“Esther Honens” International Piano Competition di Calgary (Canada), il Concorso Pianistico Internazionale “F. Busoni” di Bolzano (anche premio speciale per la migliore esecuzione del brano di Busoni), il Concorso Pianistico Internazionale “A. Casagrande” di Terni (anche premio speciale per la migliore esecuzione de “I segni dello zodiaco” di Casagrande), il Concorso Pianistico Internazionale “Rina Sala Gallo” di Monza (Grand Prix – Primo premio all’unanimità) e l’“UNISA” International Piano Competition di Pretoria Sud-Africa (premio speciale per la migliore esecuzione del brano di autore russo), nonché premi in giovane età nei più importanti concorsi pianistici nazionali tra cui, nel 1990, l’Amadeus Giovani di Palermo (grazie al quale, a soli vent’anni, è stato selezionato da Paul Badura-Skoda, che lo definì un “grande talento mozartiano”, per l’incisione di un CD con musiche di W.A.Mozart pubblicato con la rivista Applausi nel 1994), il Premio Venezia, il Clementi di Firenze, il Bramanti di Forte dei Marmi (al quale è stato recentemente anche membro della giuria, nel ventennale della sua vittoria alle due edizioni consecutive del 1988 e del 1990), il Mozzati di Milano, la Società Umanitaria di Milano.

Massimiliano Ferrati ha tenuto concerti e recitals in rinomati teatri e sale da concerto in Italia e all’estero, tra cui: Milano alla Sala "G. Verdi" del Conservatorio, Torino all’Auditorium della RAI, Venezia al Gran Teatro "La Fenice", Trieste al Teatro Comunale “G. Verdi”, Varsavia alla Philharmonia di Stato, Amburgo alla Musik-Halle, Napoli al Teatro delle Palme e al Teatro San Carlo, Salisburgo alla Wiener-Saal, Calgary alla Jack Singer Concert Hall, Dublino alla National Concert Hall, Londra alla Purcell Room, Roma all’Auditorio di via della Conciliazione dell’Accademia “S. Cecilia”, New York al Mannes College, Parigi alla Salle Cortot, Tel Aviv al Mann Auditorium.

Si è esibito con numerose orchestre tra cui la Calgary Philharmonic Orchestra, l’Ensamble Gli Archi della Scala, la Israel Philharmonic Orchestra, la Moscow Symphony Orchestra, National Symphony Orchestra of Ireland, l’Orchestra di Padova e del Veneto, l’Orchestra “Haydn” di Bolzano e Trento, l’Orchestra di Roma e del Lazio, la Roma Sinfonietta, l’Orchestra da Camera Slesiana, l'Orchestra Filarmonica Marchigiana.

Ha collaborato con direttori d’orchestra quali Mario Brunello, Mendi Rodan, Anton Nanut, Gabriele Bonolis, Alexei Kornienko, Robert Houlihan, Christoph Eberle Jan Wincenty Hawel.

Considerato dalla critica uno dei più significativi ed interessanti musicisti italiani della sua generazione, all’attività solistica affianca quella cameristica, collaborando con importanti artisti come David Garrett, Danilo Rossi, Alessandro Carbonare, Sergey Ostrovsky, Stefano Furini, Jacopo Francini, Fabio Paggioro, Luca De Muro, Simone Tieppo, Daniele Roccato, Davide Simoncini e rinomate formazioni da camera tra le quali il St. Lawrence String Quartet, l’Aviv String Quartet, il Quartetto d'Archi del Teatro San Carlo di Napoli, i Solisti dell’Orchestra d’Archi Italiana, il Trio Rachmaninoff, il TrioLogìa, il Trio Veneto.

Invitato in prestigiosi festival e ospite di alcuni fra i più importanti enti concertistici tra cui l’Accademia Santa Cecilia di Roma, gli Amici della Musica di Mestre, gli Amici della Musica di Novara, gli Amici della Musica di Padova, Asolo Musica – Festival Internazionale di Musica da Camera Incontri Asolani, l’Associazione Alessandro Scarlatti e la Fondazione del Teatro San Carlo di Napoli, l’Ente Autonomo Gran Teatro La Fenice, il Festival delle Nazioni di Città di Castello, la Fondazione Teatro dell’Opera di Roma, la Fondazione Teatro Lirico "G. Verdi" di Trieste, l’International Keyboard Institute & Festival di New York (IKIF), Musica Insieme di Bologna, il Rossini Opera Festival di Pesaro, le Serate Musicali e la Società dei Concerti di Milano, Kfar Blum Music Festival, Upper Galilee Chamber Music Festival, la Teatri S.p.A. - Fondazione Cassamarca di Treviso, l’Unione Musicale e la Polincontri Classica di Torino, l’Università di Tor Vergata di Roma, l’Università di Padova, si dedica anche alla didattica, tenendo Masterclass in Italia e all'estero: "Steinway Society" di Verona, "Showa University" di Tokyo, Accademia Nazionale "P.I.Ciaikowskij" di Kiev, International Keyboard Institute & Festival di New York, "Civica Scuola delle Arti" di Roma ed è invitato come membro di giuria in importanti concorsi pianistici nazionali ed internazionali tra cui il Concorso Pianistico Internazionale "A.Casagrande" di Terni, The Sydney Piano Competition of Australia, il "Marco Bramanti" di Forte dei Marmi, il Concorso Pianistico Internazionale "Luciano Luciani" di Cosenza, il "MacKenzie Scholarship Award" di New York.

Ha tenuto, in occasione dell’Assemblea Generale della Federazione Internazionale dei Concorsi di Musica con sede a Ginevra, tenuta a Terni nel maggio 2007, un recital con musiche di Alessandro Casagrande e realizzato un CD registrato presso l’Aula Magna dell’Università “La Sapienza” di Roma. Nel 2012 ha pubblicato un CD per la Velut Luna interamente dedicato a Mozart. Del 2013 è invece la pubblicazione di un monografico su Respighi e del 2014 un monografico su Martucci per la Brilliant Classics. Di prossima pubblicazione sempre per la Brilliant Classics altri due monografici su Prokofiev.

Ha registrato per la TVP (Telewizja Polska S. A.), per la CBC Radio & Television, per la RTÉ (Radio Telefís Éireann), Canada, per la Bayerischer Rundfunk München, per la Israel Radio Voice of Music, per la BBC Radio, Radio Allegro Johannesburg, per la RAI Radio Televisione taliana-Radio3, Radio Ljubljana, Radio Vaticana, Radio Nacional Argentina, ecc.

Nato ad Adria (RO) nel 1970 si è diplomato con il massimo dei voti, la lode e la menzione speciale di merito presso il Conservatorio Statale di Musica “A. Buzzolla” di Adria sotto la guida di Mila Zamparo. Alla sua formazione artistica hanno contribuito Maestri quali Fausto Zadra, Bruno Rigutto, Marian Mika, Vladimir Ogarkov, Piero Rattalino. Ha seguito, inoltre, il corso di musica da camera con i Maestri De Rosa, Zanettovich e Baldovino presso la Scuola Superiore Internazionale di musica da camera del Trio di Trieste a Duino e partecipato alle Masterclass tenute dai Maestri Franco Rossi e Pier Narciso Masi. Si è perfezionato con i Maestri Konstantin Bogino presso l’Accademia S. Cecilia di Portogruaro, Paul Badura-Skoda presso l’Accademia Chigiana di Siena e Sergio Perticaroli presso il Mozarteum di Salisburgo e l’Accademia Nazionale “S. Cecilia” di Roma dove ha conseguito il diploma del corso di perfezionamento di pianoforte con il massimo dei voti e la lode. Attualmente è docente di Pianoforte Principale presso il Conservatorio Statale di Musica “Agostino Steffani” di Castelfranco Veneto.

