Edoardo Daprile al Cittadella International Music Festival Masterclass

Concerto di Edoardo Daprile il 24 agosto in Villa Rina alle 21.

Programma:

- Domenico Scarlatti (1685-1757)

Sonata K. 55 in sol maggiore

- Fryderyk Chopin (1810-1849)

3 Mazurche op. 56

- Franz Liszt (1811-1886)

Ballata n. 2 in si minore S. 171

- Claude Debussy (1862-1918)

da Préludes 1er livre: "Ce qu'a vu le vent d'Ouest"

- Ludwig Van Beethoven (1770-1827)

Sonata n. 2 in La bemolle maggiore op. 26

Andante co Variazioni

Scherzo: Allegro molto

Marcia Funebre sulla morte d'un eroe

Allegro

- Isaac Albeniz (1860-1909)

dalla Suite Iberia libro I "Corpus Christi en Sevilla"

- Fryderyk (1810-1849)

Studio in La bemolle maggiore op. 10 n. 10



Edoardo Daprile

Intraprende lo studio del pianoforte all'età di 14 anni con Augusta Dall'Arche. Dopo la Maturità classica, nel mese di ottobre 2013 consegue il diploma di pianoforte presso il Conservatorio di Musica "Nico Rota" di Monopoli con il massimo dei voti e lode sotto la guida del M. Stefano Scarcella. Si è distinto risultando vincitore di diversi premi in concorsi nazionale e internazionali: "Magnificat Lupiae" di Lecce, "Città di Bari", "Eutrope" di Corato, "Valeria Martina", di Massafra, "Mirabello in Musica", "Don Vincenzo Vitti" di Castellana Grotte, "Don Matteo Colucci" di Fasano. Nel Dicembre 2014 vince il primo premio assoluto al Concorso nazionale "Giovani Interpreti" di Pescara. è stato selezionato a partecipare ad un progetto europeo musicale MUSE (Musical Understanding of Society in Europe) tenuta a Smirne (Turchia) nel luglio 2012, esibendosi, inoltre, nella "Conference Hall" della Yasar University. Ha suonato in occasione della "Notte dei Musei" presso l'Ambasciata del Brasile in Piazza Navona, in una serata interamente dedicata al compositore russo A. Skrjabin presso il Ciampi Luxury Gallery a Roma, in concerti organizzati da varie associazioni musicali tra cui; "Amici della Musica" di Monopoli, Festival "Carl Orff" e associazione "G. C. Netti" di Putignano, "A Dvorak" di Molfetta, "Festa della Musica" di San Vito dei Normanni, "Academia Musicale dell'alto Lazio" di Campagnano in Roma, Centro culturale Protestante di Palazzo Cavagnis a Venezia, oltre che in rassegne organizzate dal conservatorio di Monopoli su F. Liszt, M. Castelnuovo-Tedesco e sulla musica Russa. Ha frequentato Masterclass presso l'Academia Musicale Pescarese, l'Academia Santa Cecilia di Bergamo e il Campus delle Arti a Bassano del Grappa, nell'ambito del quale, nell'ultima edizione nel 2015, è risultato vincitore di diversi concerti premio. Recentemente ha seguito il corso di Pianoforte e Orchestra presso l'Associazione lirico musicale Clodiense a Chioggia con il Concerto n. 2 di Sergej Rachmaninov, esibendosi nella serata conclusiva. Inoltre, ha partecipato come allievo effettivo a corsi di perfezionamento con illustri docenti come Konstantin Bogino, Benedetto Lupo, Oscar Martin, Michele Marvulli, Lukas Michael, Alexander Tutunov, Mats Widlund, Victor Carrea- Ceuz, Jesus Maria Gomez, Cristiano Burato, Fabio Casanova. Nel novembre 2016 ha conseguito il biennio specialistico con il massimo dei voti pianistici sotto la guida del M. Massimiliano Ferrati presso l'Accademia musicale Clivis di Roma e con il M. Kostantin Bogino e l'assistente Laura Pietrocini presso l'Academia Internazionale di Musica di Roma.

