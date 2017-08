Nicolas Giacalone al Cittadella International Music Festival Masterclass

Concerto di Nicolas Giacalone il 26 agosto in Villa Rina alle 21.

Programma

- Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Sonata n. 8 in la minore K. 310

Allegro maestoso

Andante contabile con espressione

Presto

- J. S. Bach (1685-1750) F. Busoni (1866-1924)

Ciaccona in re minore (dalla Partita n. 2 per violino

- Fryderyk Chopin (1810-1849)

Ballata n. 1 in solo minore op. 23

Scherzo n. 3 in do diesis minore op. 39

- George Gershwin (1898-1937)

Rhapsody in Blue



Nicolas Giacalone

Nicolas Giacalone è uno dei più promettenti giovani della sua generazione. Ha iniziato la sua carriera musicale sotto la guida della Prof.ssa Ana Maria Trenchi Bottazzi e il Prof. Bruno Bottazzi alla Bottazzi International School of Music. Qui ha studiato pianoforte per 13 anni e ha debuttato per la prima volta esibendosi nella Weill Recital Hall alla Carnegie Hall. Ha dimostrato fin da subito le sua qualità quando si è esibito nel suo primo recital all'età di 10 anni. Da quel momento ha ottenuto molti recital solisti tra un concerto interamente a Chopin e Liszt nel 2010. Nicolas ha continuato i suoi studi all'Aeron Colpand School of Music dotto guida del pianista Jeffrey Biegel e attualmente sta studiando con la pianista Nina Lelchuk. Ha conseguito il suo diploma in Piano Performance e continua i suoi studi all'Aaron Copland School of Music con Nina Lelchuk. Nel 2009 ha ottenuto il 1' premio al The Bradshaw and Buono International Piano Competition. Nel 2010 e 2011 ha ricevuto il 2' premio a The American Protegè International Competition for Romantic Music.negli anni 2010-13 ha ottenuto la borsa di studio alla Bottazzi School of Music . Nel 2015 è stato invitato a suonare la Rapsodia in Blu di Gershwin con The Saxofone Ensemble. Nel 2016 ha vinto il concorso per suonare con l'Orchestra all'Aeron Colpand School of Music esibendosi con la Rapsodia su Temi Paganini di S. Rachmaninov con la Queens College Orchestra. Nel 2017 ha suonato la Rapsodia in Blu con il Queens College Wind Ensamble. Si è esibito in diverse sale di New York, nel New England e all'estero, tra cui molte volte alla Weill Recital Hall del Carnegie Hall, alla Steinway Hall, alla Cami Hall, al Goethe Institute e nella chiesa di St. Peter. Nell'estate del 2016 si è esibito a Washinton Square Park. Ha suonato anche alla Ozawa Hall a Tanglewood in Lenox, Massachusetts. Nelle precedenti tre estati Nicolas ha partecipato al Festival IKIF di New York dove ha ricevuto la borsa di studio e dove ha studiato con noti pianisti quali Jerome Rose, Jerrey Swan, Ilya Yakushev, Nina Lelchuke Massimiliano Ferrati, con il quale ha anche frequentato le Masterclass di Cittadella dove si è esibito con la Circle Symphony Orchestra. Nella Stagione 2017-2018 si esibirà con un programma che include l'integrale degli Scherzi di Chopin.

