Beniamino Iozzelli al Cittadella International Music Festival Masterclass

Concerto di Beniamino Iozzelli il 28 agosto in Villa Rina alle 21.

TUTTI I CONCERTI DEL CITTADELLA INTERNATIONAL MUSIC FESTIVAL & MASTERCLASSES

Programma

-Ludwig Van Beethoven (1770-1827)

Sonata n. 21 in Do maggiore op. 53 "Waldstein"

Allegro con brio

INTRODUZIONE: Adagio molto

RONDO: Allegretto moderato- Prestissimo

-Franz Liszt (1811-1886)

da "Années de pèlerinage, Deuxième année: Italie"

Sonetto 104 del Petrarca

-Fryderyk Chopin (1810-1849)

Polacca-Fantasia op. 61

Studio in do diesis minore op. 25 n. 7

-Robert Schumann (1810-1856)

Toccata in Do maggiore op.7

-Alexander Scriabin (1872-1915)

Sonata n.4 in fa diesis minore op. 30

Andante

Prestissimo volando

Beniamino Iozzelli (12/06/1997)

Ha studiato pianoforte con Giovanna Prestia presso il conservatorio Luigi Cherubini di Firenze diplomandosi nel 2016 con il massimo dei voti, lode e menzione d'onore. Ha inoltre studiato composizione con Leonardo Abatangelo presso il liceo musicale Dante di Firenze. Attualmente si sta perfezionando presso l'Academia pianistica internazionale di Imola "Incontri col Maestro" sotto la guida del M. Riccardo Risaliti e presso l'Academia Clivis di Roma con il M. Massimiliano Ferrati. Nel corso dei suoi anni di studio è risultato vincitore di oltre 20 premi assoluti in concorsi pianistici, di composizione e di altri del Concorso Giovani Musici di Roma del 2012, del Concorso Internazionale Città di Treviso , del Concorso Nazionale Città di Piove di Sacco (da solista e in duo con violoncello), edizioni del 2013e del 2014 nella categoria senza limiti di età risultando il concorrente più giovane, del Concorso Internazionale Terranova, Bracciolini dl 2013, del Concorso di composizione Arturo Benedetti Michelangeli di Roma del 2015, del Concorso di composizione Michelangelo Buonarotti di Firenze del 2016, del Premio pianistico Sergio Cafaro del 2016 senza limiti di età risultando anche in questo caso il concorrente più giovane. Nel 2015 ha ottenuto il Premio speciale della giuria al Concorso pianistico Internazionale Stefano Marizza di Trieste e nel 2016 dopo aver superato tre turni di eliminatorie è stato finalista di TIM (Torneo internazionale di Musica) di Torino vincendo il secondo premio. Nel 2015 a diciassette anni ha debuttato in veste di solista con l'orchestra del Carmine eseguendo il concerto op. 11 di Fryderyk Chopin e il terzo concerto di Ludwig Van Beethoven. Da solista, e in formazione cameristica, si è esibito in recital pianistici in tutta Italia - fra gli altri per il Festival Pucciniano di Torre del Lago, per la rassegna "Giovanni musicisti a Palazzo Stozzi di Firenze", per la 30' edizione della stagione concertistica del Circolo Tevere Remo di Roma, per la fondazione W. Walton di Ischia, per la stagione concertistica del Lyceum di Firenze, per la stagione concertistica del Palazzo Cavagnis di Venezia, per la stagione concertistica del Maggio della Musica di Napoli, per la stagione concertistica di Casa Buonarroti di Firenze, nella sala del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino (in occasione della finale del concorso TIM). - in Svizzera (Lugano e Zurigo) in Olanda e in Russia. Ha partecipato attivamente ad importanti iniziative del Conservatorio di Firenze quali: - il convegno su A. Skrjabin tenuto nel 2015, in occasione del quale ha eseguito numerose opere del compositore russo - le rassegne su "Beethoven e dintorni" e sulla musica spagnola organizzate in collaborazione con il Maggio Musicale Fiorentino- il convegno su C.V. Alkan - la rassegna "Bach in Black" (prima assoluta notturna dell'integrale del clavicembalo ben temperato di J.S. Bach) tenuta nel Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio a Firenze. Ha inoltre partecipato a numerose masterclass internazionali di alto perfezionamento pianistico tenute da: Andrzej Jasinsk, Aquiles Delle Vigne, Yegana Akhundova, Claudio Martinez Mehner, Irina Plotnikova, Pier Narciso Masi, Bruno Canino, Michele Campanella, Benedetto Lupo. Nel 2017 è stato selezionato dall'Academia del Maggio Musicale Fiorentinper il corso di alto perfezionamento al Conservatorio Peter Il'ic Cajkovskij di Mosca nell'ambito degli scambi internazionali Italia-Russia attivati da Academia del Maggio e Ambasciata d'Italia di Mosca. Nel 2017 è stato selezionato dall'Associazione culturale Musica con le Ali che promuove giovani talenti, sostenendoli nel loro percorso formativo aiutandoli ad affermarsi nella loro professione.