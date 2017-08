Concerto allievi Masterclass & Circle symphony orchestra al Cittadella International Music Festival

Concerto finale delle masterclass dei solisti con orchestra 2017 il 30 agosto a Villa Rina alle 21.

Giulio Svegliado, direttore

TUTTI I CONCERTI DEL CITTADELLA INTERNATIONAL MUSIC FESTIVAL & MASTERCLASSES

Programma

-Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Concerto n. 20 in re minore K. 466 per pianoforte e orchestra

Sara Mannarini, pianoforte

Concerto n .21 in Do maggiore K.467 per pianoforte e orchestra

Fabrizio Fogli, pianoforte

Concerto n. 23 in La maggiore K. 488 per pianoforte e orchestra

Jacopo Camillini, pianoforte

Marco Pomelli, pianoforte

-Ludwig Van Beethoven (1770-1827)

Concerto n. 3 in do minore op. 37 per pianoforte e orchestra

Nicolas Giacalone, Pianoforte

Circe Symphony Orchestra

Circle per noi non è solo l’idea della perfezione geometrica che la nostra mente ci suggerisce, ma è un senso di armonia, di semplicità e di eleganza. Ci proponiamo di comunicarvi questo pensiero attraverso la musica, apprezzandola nella sua perfezione e cogliendo la sua naturale essenzialità, esempio di semplicità che nello stesso momento racchiude in sé le più intense e complesse emozioni che l’uomo fin dalle sue origini ha sempre cercato di descrivere. Circle è poi un gruppo di persone che lavorano insieme in vista in un fine comune: così è l’orchestra, esempio di come tante componenti, tutte diverse ma tutte indispensabili, insieme generano un’unità. Circle è infine un tributo a Cittadella ed alla sua splendida cerchia muraria, testimone di tanti secoli di storia.

L’orchestra è formata da ragazzi, giovani e professionisti provenienti dalle diverse realtà musicali cittadellesi che negli ultimi hanno avuto modo di esprimersi iniziando dalla Sperimentazione Musicale della Scuola Media “A. Mantegna”, poi Indirizzo Musicale della Scuola Secondaria di Primo Grado “L. Pierobon”, dalla Filarmonica Cittadellese, dal Complesso Bandistico “C. Bianchi” di Cittadella, dal Progetto di Rete Musicale Ensemble Città Murata delle Scuole Superiori del Cittadellese ed invitando giovani diplomati e allievi agli ultimi anni dei Conservatori Padova, Vicenza e Castelfranco Veneto.

L’orchestra si è esibita la prima volta nel luglio 2012 a Cittadella proponendo per la prima volta la Suite originale di Star Wars nel 35° anniversario dell’uscita del primo film. Il 9 giugno 2013 l’orchestra, sulle note dell’Overture 1812 di Pyotr Ilyich Tchaikovsky, ha chiuso la settimana di inaugurazione della cinta muraria restaurata di Cittadella. Di notevole successo è stato anche il programma dei concerti del 2014, “Suoni di un mondo fantastico”, con musiche di Rossini, Grieg, Tchaikovsky e Mendelssohn. L’8 dicembre 2014 è stata eseguita a Camposampiero una selezione tratta dall’oratorio Die Jahreszeiten (Le stagioni) di Franz Joseph Haydn per solisti, coro e orchestra. La scorsa estate ha eseguito la maestosa Quinta Sinfonia di Pyotr Ilich Tchaikovsky nel concerto “Dal Classico al Romantico”, mentre nel mese di agosto ha collaborato con l’associazione Missione Musica per la realizzazione della prima Masterclass Internazionale di Musica a Cittadella, tenuta dal M° Massimiliano Ferrati, con il concerto finale per pianoforte e orchestra su di un prestigioso Borgato L 282.

Circle Symphony Orchestra dal novembre 2012 è un’associazione che si propone la diffusione e la valorizzazione della musica d’insieme, strumentale e corale, dal periodo rinascimentale fino ai nostri giorni attraverso l’attività dell’orchestra sinfonica con intervento vocale solistico e corale quando previsto. L’attuale presidente dell’Associazione è Chiara Tardivo.

Direttore

Giulio Svegliado, direttore d’orchestra, compositore e arrangiatore, nel 1996 fonda l’Associazione Filarmonica Cittadellese, proponendo una metodologia didattica improntata sull’acquisizione delle diverse tecniche espressive attraverso le formazioni cameristiche e sinfoniche. In questo contesto istituisce l’Orchestra Giovanile, dirigendola fino al maggio del 1998 in numerose esibizioni in ambito provinciale e regionale. Rivolge una particolare attenzione alla diffusione della musica in favore degli studenti di tutte le fasce d’età, realizzando nel 1995 uno studio sull’approccio cognitivo all’opera buffa settecentesca per le scuole superiori del Distretto Scolastico n. 21 e, nel 1996/1997, la favola in musica di Sergej Prokof’ev Pierino e il Lupo per ben 4000 studenti delle scuole elementari e medie, con un percorso didattico originale e l’utilizzo di strumenti operativi per la costruzione di percorsi testuali. Fra il 2002 e il 2007 assume la direzione del gruppo-musica presso l’IRRSAE (Istituto Regionale di Ricerca Educativa del Veneto) per la coordinazione dei laboratori Musicali della regione e l’organizzazione delle Rassegna Regionale delle Scuole Medie a Indirizzo Musicale e i Laboratori della regione, che segue fino alla realizzazione della Quinta Edizione. Nel 2006 fonda un’orchestra sinfonica giovanile formata dagli allievi delle Scuola Superiori e dei Conservatori dell’Alta padovana con cui svolge, soprattutto negli anni 2009 e 2010, un’intensa attività sinfonico orchestrale, l’Ensemble Città Murata. Dal luglio 2012 è Direttore Artistico di Circle Symphony Orchestra