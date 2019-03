Serie B: Cittadella vs Padova allo stadio Piercesare Tombolato

Cittadella – Padova si giocherà sabato 30 marzo alle ore 15 allo Stadio Tombolato.

---

La prevendita è già attiva, circuito di acquisto ticketone.

Consigliato l’acquisto in prevendita per evitare code il giorno della gara e perdere parte dell’incontro.

Tutte le indicazioni di seguito:

Da lunedì 18 marzo a domenica 24 marzo

Vendita on-line (nessun costo di prevendita!) e nelle rivendite ticketone.

Clicca qui per l’evento Cittadella – Padova e acquista direttamente on-line.

Ricerca Rivenditori, potrai trovare il punto vendita Ticketone più vicino a te.

Per Cittadella segnaliamo:

Tabaccheria in via Borgo Bassano 111

lunedì – venerdì ⇒ 7 – 12.30 e 15.30 – 19.30

sabato ⇒ 7 – 12.30 e 15.30 – 19.30

domenica ⇒ 8 – 12.30

Da lunedì 25 marzo a venerdì 29 marzo

Sempre on-line e rivendite Ticketone ma anche alla biglietteria della Tribuna Est (NO sede e NO Biglietteria Ovest) con i seguenti orari:

Mattino ⇒ 9 – 12.30

Pomeriggio ⇒ 15 – 18.30

Sabato 30 marzo (oltre a rivendite e on-line)

Mattino ⇒ Biglietteria in Tribuna Est dalle 9 alle 11.30 (NO sede e NO Biglietteria Ovest)

Pomeriggio ⇒ Biglietterie in Tribuna Est e Tribuna Ovest a partire dalle ore 13

Nessuna limitazione territoriale o di tessera del tifoso per l’acquisto dei tagliandi.

Settore ospiti: Prezzo intero euro 14 (comprensivo di prevendita)

Curva Nord (1144 Posti scoperti)

Biglietti acquistabili presso:

⇒ Punti vendita Ticketone di tutta Italia (ricerca rivenditori).

⇒ On line sul sito www.sport.ticketone.it (Clicca qui per la gara).

La prevendita del Settore Ospiti chiuderà venerdì 29 marzo alle ore 19 , come da disposizione Ministeriale.

Il giorno della gara, sempre in accordo con quanto deliberato dalle Autorità Competenti in materia, il botteghino del settore ospiti rimarrà chiuso.

Per altri settori, tariffe e mappa del Tombolato clicca qui.

Settore diversamente abili

L’A.S. Cittadella S.r.l., nel rispetto delle normative previste dal D.M. 06/06/2005, ha istituito un servizio gratuito di prenotazione posti per le persone diversamente abili che consentirà di rendere l’ingresso più agevole e sicuro allo stadio “Pier Cesare Tombolato”. Se la persona diversamente abile necessita di assistenza è previsto l’ingresso gratuito anche

per l’accompagnatore (obbligatoriamente maggiorenne).

Per tutte le informazioni relative ad eventuali accessi di tifosi ospiti diversamente abili, si invita a seguire la procedura che trovate cliccando QUI.

Si ricorda che la disponibilità di questa tipologia di accessi è limitata e si invita quindi a prenotare l’ingresso con adeguato anticipo.

Per altre info circa cambio nominativo biglietto, striscioni e accrediti cliccare qui.

Punti vendita

Padova città:

Tabaccheria Drago Samuele, via Michelangelo Buonarroti, 89

Tabaccheria cartoleria 212, via Montà, 157/C

Tabacheria Francesco Ponzin, via Conselvana Guizza, 230

Tabaccheria Grosselle Michele, via Jacopo Facciolati, 4

Abano Terme

Tabaccheria ricevitoria Totoabano, viale delle Terme, 87

Cittadella

Tabaccheria ricevitoria Berno Pietro, via Borgo Bassano, 113

Tabaccheria ricevitoria Barin Enrico, via Borgo Vicenza, 163

Galliera Veneta

Tabaccheria ricevitoria Dalla Grana Diana, via Roma, 214

Piazzola sul Brenta

Tabaccheria ricevitoria Colonna, via Roma, 6

Info web

http://www.padovacalcio.it/prevendita-cittadella-padova/

https://www.facebook.com/events/2410118339018287/

https://www.facebook.com/events/2340304836215654/

