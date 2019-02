Cittadini al tempo dell’indifferenza, giornata studi all’Ex fornace Carotta

Presentazione della giornata di studio “Cittadini al tempo dell’indifferenza: oltre la distanza sociale”. Appuntamento lunedì 11 marzo dalle ore 9 alle 18 all’Ex fornace Carotta.

Lemma essenziale di qualsiasi antologia del male, l’indifferenza è comunemente intesa come distacco tra sé e gli altri: un’assenza di interesse nei confronti del mondo alimentata dal desiderio di non essere coinvolti in alcun modo, né in amore né in lotta, né in cooperazione né in competizione.

Un’indipendenza dal carattere negativo: punta a sciogliere ogni legame, soffocando qualsiasi tensione verso l’esterno.

Sintomo del gesto inevaso, l’indifferenza permette di distogliere lo sguardo e, anche quando si guarda, di non vedere. Un comportamento sociale assorbito dal proprio interesse particolare che produce spaesamento, contribuendo a rendere i luoghi della nostra esistenza insicuri.

Oggi la società è attraversata sempre più da figure scorbutiche la cui aspirazione maggiore sembra essere l’impermeabilizzazione di se stesse, cercando rifugio in comunità-proprietà.

Durante la giornata di studio si affronteranno le questioni sollevate dall'essere cittadini, per far emergere ragioni e motivazioni, e offrire un quadro di lettura della situazione contemporanea per aiutare a tratteggiare percorsi in grado di rigenerare comunità impaurite e sottrarre spazio alla distanza creata dall’indifferenza.

