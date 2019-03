Cittadini al tempo dell’indifferenza, incontro alla Fornace Carotta

Chiudere gli occhi, tenere lo sguardo incollato al suolo, ignorare, fare lo struzzo, voltare la schiena, fare spallucce, restare spettatori, stare zitti, girarsi da un’altra parte, non ci riguarda, non possiamo farci nulla: tante sono le espressioni usate per indicare il rifiuto o l’incapacità di farsi coinvolgere e di porre attenzione alla sofferenza umana e ai problemi della vita collettiva. Se il dolore, l’ingiustizia, la sopraffazione sono fenomeni che quotidianamente colpiscono certi gruppi umani o determinate persone, è l’indifferenza dei molti che ne sono al riparo a permettere a tali fenomeni di sedimentarsi e propagarsi.

Tutto ciò genera una distanza sociale tra se stessi e il mondo, tra se stessi e gli altri, che porta il singolo cittadino a sviluppare un’indipendenza dal carattere negativo perché scioglie qualsiasi legame. Situazioni di grave squilibrio sociale e forti disuguaglianze che possono instradare una collettività verso la violenza e l’insicurezza. In questo scenario, non è infrequente che l’indifferenza diventi una sorta di rifugio per il singolo cittadino, sommerso da una mole di informazioni confusive e trattenuto dalla falsa convinzione di trovarsi di fronte a problemi talmente giganteschi da sentirsi incapace di offrire il benché minimo contributo alla loro soluzione. Non a caso l’apatia è l’indifferenza degli sconfitti.

Lunedì 11 marzo dalle ore 10 alla Fornace Carotta in via Siracusa 61 a Padova si terrà l’incontro dal titolo “Cittadini al tempo dell’indifferenza. Oltre la distanza sociale” organizzato dal Master in “Dirigente della sicurezza urbana e contrasto alla violenza” (Università di Padova), CIRSIM - Centro interdipartimentale di ricerca per gli Studi interculturali e sulle migrazioni (Università di Padova), Libera Veneto – Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, Associazione Orizzonti – Il futuro insieme, Casa della Memoria di Brescia con il contributo del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata dell’Ateneo patavino.

«Grazie alla partecipazione di studiosi nazionali e internazionali, unitamente a protagonisti della vita civile e rappresentanti delle istituzioni del nostro Paese – dice Adriano Zamperini, docente di Psicologia della violenza presso l’Università di Padova, dove è anche direttore del Master in “Dirigente della sicurezza urbana e contrasto alla violenza” - durante i lavori si affronteranno le questioni sollevate dall’essere cittadini, per far emergere ragioni e motivazioni, e offrire un quadro di lettura della situazione contemporanea per aiutare a tratteggiare percorsi in grado di rigenerare comunità impaurite e sottrarre spazio alla distanza creata dall’indifferenza».

La giornata sarà articolata attraverso lo sviluppo dei grandi temi sul tappeto come costruire comunità solidali e comprendere le radici del pregiudizio, garantire sicurezza attraverso la giustizia riparativa e sviluppare una società democratica.

Grazie alla presenza del gesuita Guido Bertagna che ha lavorato nel carcere di San Vittore e collabora a itinerari di giustizia riparativa, Don Luigi Ciotti, ispiratore e fondatore del Gruppo Abele e poi dell’Associazione Libera contro i soprusi e le violenze delle mafie, del magistrato Gherardo Colombo che ha condotto o collaborato in inchieste celebri come quella della scoperta della Loggia P2 e Mani Pulite e Manlio Milani, presidente dell’Associazione familiari dei caduti di Piazza Loggia oltre fondatore della Casa della Memoria, centro di documentazione sulla strage bresciana e la violenza terroristica, verrà spiegato come si possa uscire dalla prigione dell’indifferenza.

Anche nel nostro Paese spesso l’indifferenza ha indossato gli abiti dell’omertà, una sorta di “zona grigia” che è diventata terreno di fertile coltura per mafie e illegalità. I relatori presenti sono la testimonianza che questa indifferenza diffusa può essere vinta, contribuendo all’emanazione di leggi efficaci, promuovendo iniziative di formazione alla convivenza umana, affiancando e sostenendo le vittime di violenza.

Alle ore 10 aprirà i lavori Adriano Zamperini, mentre alle 12 Manlio Milani e Guido Bertagna si confronteranno su “memoria e testimonianza” e “Vittimi e responsabili a confronto”. Dalle ore 15 interverranno Gherardo Colombo su “Democrazia e legalità” e Don Luigi Ciotti su “ Passaggio a Nord-Est: le mafie nel triveneto e l’importanza dell’etica nelle professioni”.

