Pippo Civati e Stefano Catone presentano “Camminare. Lungo i confini e oltre” a il Libraccio

Verrà presentato martedì 26 novembre prossimo, alle ore 18, presso la libreria il Libraccio di via Altinate, il libro di Stefano Catone “Camminare. Lungo i confini e oltre” (People, 2019).

Al termine

Sempre martedì 26 novembre, dalle 19.15, aperitivo di autofinanziamento del comitato padovano di Possibile, in compagnia di Pippo Civati al Zu Bar, Corso Garibaldi 33.

Buono per spritz a 4 euro all'entrata ( una parte delle cifra andrà al comitato per il finanziamento della campagna locale de Il Firmamento: www.ilfirmamento.com).

Dettagli dell'incontro

“Camminare” non è un saggio e nemmeno un racconto, ma un invito al dialogo e all’incontro con cui l’autore ci guida lungo i “confini naturali”, attraverso percorsi che calpesteremo insieme a lui. Dalle dispute confinarie, alle frontiere mobili create dallo scioglimento dei ghiacciai. Dalle persecuzioni da cui cercarono di fuggire gli italiani ai tempi del fascismo, fino alle nuove rotte dei migranti lungo i Balcani.

Con l’autore sarà presente Pippo Civati, già deputato e segretario di Possibile, ora in veste di editore-fondatore, con Catone e Francesco Foti, della casa editrice People. Al termine della presentazione, dalle ore 19:15, i due incontreranno il pubblico per un aperitivo allo Zu Bar di Corso Garibaldi, a sostegno delle attività del comitato padovano di Possibile.

Note sull’autore

Stefano Catone (Gallarate, 1986) è laureato con lode in Relazioni Internazionali e ha portato a conclusione un corso di perfezionamento in gestione dell’immigrazione e dell’asilo. Ha pubblicato “Nessun Paese è un’isola!” (Imprimatur, 2016), “#Antifa. Dizionario per fare a pezzi, parola per parola, la narrazione fascista” (Fandango libri, 2018) e “L’uomo nero” (Manifesto libri, 2018). Ha lavorato per l’ufficio comunicazione del Parlamento europeo, Radio 24, Left. Nel 2018 ha fondato, con Giuseppe Civati e Francesco Foti, la casa editrice e agenzia di comunicazione People.

Note sull’editore

Giuseppe Civati (Monza, 1975) è dottore di ricerca in filosofia, già deputato e segretario di Possibile. Ha pubblicato “Qualcuno ci giudicherà” (Einaudi, 2014) e “Voi sapete” (La nave di Teseo, 2018). Per People ha curato “Liliana Segre. Il mare nero dell’indifferenza” (2019), “Seguendo Greta” (2019), “Il piano Langer” (2019) e il romanzo “Fine” (2019).

Info web

