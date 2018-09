Concerto della Civica Orchestra di Fiati di Padova

Due appuntamenti l'8 settembre a Padova per la Civica orchestra di fiati di Padova.

Istituita nel 1991 dal Comune di Padova e dal Centro Artistico Musicale Padovano, la Civica Orchestra di Fiati di Padova riunisce oltre 50 musicisti di tutto il triveneto. Il ruolo di Direttore principale e artistico è affidato a Marco Bazzoli. L’orchestra svolge la sua attività istituzionale rappresentando la città nelle cerimonie ufficiali e in molte altre occasioni nelle principali location cittadine e all’estero. Tiene stagioni concertistiche di successo, dedicandosi a diffondere un repertorio originale per banda che conta su una produzione olandese, inglese e americana che comprende inoltre sinfonie, ouverture e arie d’opera della migliore tradizione bandistica italiana.

Ore 18.30 concerto a Palazzo Moroni, in via Municipio, 1

Ore 21.15 concerto al castello Carrarese di piazza Castello, 16

Dettagli

In caso di pioggia lo spettacolo sarà recuperato in data da definirsi. Alle 18 ingresso libero fino all'esaurimento dei 200 posti a sedere. Biglietti per la serata: intero 10 euro, ridotto 8. Prevendite: Gabbia Dischi, HiFi Record, Scuola di Musica Gershwin e Circuito Vivaticket

Info

C.A.M.P. - Civica Orchestra di Fiati di Padova

Via San Tomaso, 3-35141 Padova

tel e fax 049/8756622, dal lunedì al venerdì.

https://www.facebook.com/events/254331165295811/

http://www.civicaorchestrafiatipd.com/