“Civismo politico, una risposta alla crisi della rappresentanza?” alla sede di Coalizione Civica

In programma l’incontro “Civismo politico, una risposta alla crisi della rappresentanza?” con il filosofo Umberto Curi, professore ordinario di Storia della Filosofia all’Università di Padova. L’appuntamento è per martedì 13 marzo alle ore 21 alla sede di Coalizione Civica per Padova, in Corso del Popolo 2.

Mai come in questo periodo il termine “civico” ricorre nel linguaggio politico. Spesso se ne fa un uso generico, quando non strumentale. Ma il fiorire di esperienze civiche è comunque il sintomo della crisi dei modelli rappresentativi tradizionali, che è anche crisi della democrazia. Con il filosofo Umberto Curi, che è stato il primo a segnalare l’ autenticità e ricchezza dell’esperienza di Coalizione civica per Padova, si affronteranno, i temi politici del nostro tempo. In particolare ci si interrogherà sullo “stato di salute delle forme, dei meccanismi e dei soggetti della democrazia rappresentativa nel nostro paese”. In ultima analisi sul funzionamento o meno della nostra Costituzione del 1948. Non mancherà un’analisi sugli effetti del referendum costituzionale e sui risultati delle elezioni del 4 marzo 2018.

La serata, promossa dalla Sede Pensante di Coalizione Civica per Padova, si aprirà con un’intervista al filosofo Umberto Curi condotta dal giornalista Enrico Ferri. Seguirà il dibattito.