Clair de Lune “C’era una volta Morricone” all’anfiteatro del Venda

La stampa veneta lo ha consacrato come “uno degli appuntamenti più riusciti dell’estate 2017”. Dopo il triplice successo estivo, con tre date dalla partecipazione straordinaria, Clair de Lune torna a settembre all’Anfiteatro del Venda in una nuova, speciale edizione.

In occasione del suo ritorno sulle scene con due date sold-out a fine agosto all’Arena di Verona, Clair de Lune presenta un omaggio alla carriera del Maestro Ennio Morricone: una serata di luna piena dedicata alle colonne sonore che hanno incantato più generazioni.

Un esclusivo tributo orchestrale all’artista vincitore di due premi Oscar, compositore per oltre 500 film e serie TV, con gli indimenticabili brani estratti da “C’era una volta in America”, “Nuovo Cinema Paradiso”, “Il buono, il brutto e il cattivo”, “La leggenda del pianista sull’oceano” e tutti i più grandi successi.

Clair de Lune - C’era una volta Morricone

Sabato 9 settembre

Anfiteatro del Venda - Galzignano Terme

Apertura porte ore 19.30

Inizio concerto ore 21.15

Biglietti interi e ridotti per bambini disponibili su http://sotterranei.bigcartel.com/

Evento il collaborazione con Team For Children ONLUS. Parte dell’incasso verrà destinato ai progetti dell’associazione.

⋆ ⋆ ⋆ CAST ⋆ ⋆ ⋆

Luca Cacciatori (Violino);

Giulia De Paoli (Piano);

Carlo Maron (Clarinetto);

Enrico Milani (Violoncello);

Arrangiamenti di Matteo Cesarotto.

⋆ ⋆ ⋆ PROGRAMMA IN ORDINE ALFABETICO ⋆ ⋆ ⋆

⋆ “Addio a Cheyenne” (C’era una volta il West)

⋆ “C’era una volta il West” Theme (C’era una volta il West)

⋆ “Cockeye’s Song”, “Deborah’s theme”, “C’era una volta in America Theme” (C’era una volta in America” Suite)

⋆ “Il buono il brutto e il cattivo” Theme (Il buono, il brutto e il cattivo)

⋆ “L’estasi dell’oro” (Il buono, il brutto e il cattivo)

⋆ “Chi Mai” (Joss il professionista)

⋆ “Playing love” (La leggenda del pianista sull’oceano)

⋆ “Nocturne with no moon” (La leggenda del pianista sull’oceano)

⋆ “Piano Solo” (Love Affair)

⋆ “Nuovo cinema paradiso” Theme, “Love theme” (Nuovo cinema paradiso)

⋆ “Per un pugno di dollari” Theme (Per un pugno di dollari)

⋆ “Per qualche dollaro in più” Theme (Per qualche dollaro in più)

⋆ “Come un madrigale” (Quattro mosche di velluto grigio)

⋆ “Gabriel’s Oboe”, “The mission”, “Vita Nostra” (“The Mission” Suite)

☛ Info biglietti online. La mail di ricevuta di BigCartel è valida per l’ingresso. Basterà esibirla alle porte, stampata o da smartphone. Gli ordini emessi non sono modificabli. Non vengono spediti biglietti via posta.

Team For Children | Anfiteatro Del Venda

Sostieni con noi i progetti di Team for Children Onlus!

Team for Children Onlus è una Associazione Onlus non lucrativa che desidera aiutare i bambini in difficoltà di tutte le parti del mondo e, per continuare a sostenere con impegno e passione i propri progetti, necessita anche del tuo aiuto, piccolo o grande che sia sarà sempre prezioso!

www.teamforchildren.it/donazion