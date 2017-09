Clair de Lune, “C’era una volta Morricone” all’Arena Romana di Padova

Clair de Lune - C'era una volta Morricone

venerdì 22 settembre

Arena Romana, ingresso da piazza Eremitani

apertura porte ore 19.30

inizio concerto ore 21.15

Dopo il sold out in prevendita per la data del 9 settembre all'Anfiteatro del Venda, è stata fissata una nuova data per la serata-tributo alle più grandi colonne sonore del Maestro premio Oscar Ennio Morricone, in programma il 22 settembre all'Arena Romana di Padova.

Il tributo orchestrale alla carriera del Maestro Ennio Morricone replica nel cuore di Padova, di fronte alla Cappella degli Scrovegni. In occasione del suo ritorno sulle scene con due date sold out a fine agosto all'Arena di Verona, Clair de Lune presenta una nuova serata dedicata alle colonne sonore che hanno incantato più generazioni.

Un esclusivo tributo orchestrale all'artista vincitore di due premi Oscar, compositore per oltre cinquecento film e serie TV, con gli indimenticabili brani estratti da "C'era una volta in America", "Nuovo Cinema Paradiso", "Il buono, il brutto e il cattivo", "La leggenda del pianista sull’oceano" e tutti i suoi più grandi successi.

CAST

Luca Cacciatori (violino)

Giulia De Paoli (piano)

Carlo Maron (clarinetto)

Enrico Milani (violoncello)

arrangiamenti di Matteo Cesarotto

--> Programma musicale disponibile alla pagina https://www.facebook.com/ events/1541612835905814

BIGLIETTI

Biglietti in prevendita al sito sotterranei.bigcartel.com

INFORMAZIONI

facebook.com/pg/ ClairdeluneChiarodiluna/events

In collaborazione con Promovies - il Grande Cinema all'Arena Romana di Padova

