Clair de Lune: il Minimalismo oggi, Bavota & Velo piano solo all'anfiteatro del Venda

Per la prima volta nella magica cornice dell'Anfiteatro del Venda, l'inedito spettacolo che propone un suggestivo percorso al pianoforte tra alcuni dei capolavori della storia della musica minimalista interpretati da giovani compositori italiani già promesse del panorama internazionale.

“La musica occidentale nella quale mi trovavo era ad un punto di sviluppo molto complesso ed io volevo ritrovare le origini, le fonti: le frasi ripetute dei primi canti dell’umanità.” (Terry Riley)

Musiche di:

Ludovico Einaudi, Philip Glass, Micheal Nyman, Yann Tiersen, Bruno Bavota, Fiamma Velo

Al pianoforte:

Bruno Bavota (Temporary Residence)

Compositore e polistrumentista neoclassico, Bruno Bavota si colloca perfettamente nella scena modern-classic tra mondi alternativi che spaziano dal pop pianistico alla musica classica.

Nato a Napoli, Bavota inizia a suonare la chitarra acustica prima di scegliere il pianoforte come suo principale strumento di espressione. Attraverso l’uso di loops di chitarra e pianoforte Bruno Bavota crea melodie che si inseguono e che guidano l’ascoltatore nelle più profonde emozioni.

Paragonato ad artisti del calibro di Dustin O’Halloran, Nils Frahm, Ludovico Einaudi distinguendosi con il suo stile unico, Bruno Bavota torna sulle scene musicali con ‘RE_CORDIS’, il nuovo disco in uscita il 18 gennaio 2019 su etichetta Temporary Residence (distribuzione Goodfellas) ed in formato digitale e vinile. Registrato in presa diretta in un solo pomeriggio nello studio di un amico a Napoli, ‘RE_CORDIS’ tocca gli angoli più remoti del cuore.

Il titolo del disco è una parola latina formata dal prefisso ‘RE’ e dalla parola ‘CORDIS’, che significa ‘cuore’, la sede della memoria. Letteralmente, l’unione delle due parole vuol dire ‘ ripassare dalle parti del cuore’. Il disco è una raccolta dei brani più noti di Bruno Bavota, suonati dal vivo con chitarra ed un ensemble di archi, per un effetto assolutamente ipnotico e sognante.

Fiamma Velo (EMA Edition)

Musicista e compositrice padovana, nel 2012 realizza la sua prima colonna sonora per il cortometraggio “The Icon, Spring in Autumn”, diretto dalla regista Silvia Ivanova Hristova. Nel 2015, sotto la guida della M°Guglielmina Martegiani, consegue il Diploma Accademico di I livello in Pianoforte Classico con il massimo dei voti presso il Conservatorio “C.Pollini” di Padova; a seguire ottiene una borsa di studio per completare il suo percorso didattico al Conservatorio "J.Rodrigo" di Valencia, dove si diploma con lode. Segue masterclass di perfezionamento pianistico e composizione, e si esibisce su importanti palchi In Italia e all’estero, affiancando a Salisburgo il M° Nikolaus Schapf. Ha seguito corsi Composizione Applicata alle Immagini presso il Conservatorio "G.Verdi" di Milano e dall'autunno 2015 studia in Educational Music Academy, accademia milanese per giovani compositori, fondata e diretta dal M° Roberto Cacciapaglia. A dicembre 2016 entra nel roster di EMA Edition con cui ha da poco pubblicato il suo primo disco ufficiale “Camminando in Riva al Mare”, con la produzione artistica del M° Cacciapaglia. Il 30 novembre 2018 esce il suo secondo album ufficiale, "Viaggio nell'Anima" sempre con EMA Edition.

Prezzi

In prevendita euro 15 + D.P.; Posti limitati.

In cassa: euro 20

I biglietti per l’ingresso sono disponibili a numero chiuso in prevendita attraverso due circuiti. All'esaurimento dei biglietti online, non saranno disponibili biglietti d'ingresso il giorno stesso.

🎟️ Via Paypal/Bigcartel su https://alchiarodiluna.bigcartel.com/product/27-07-il-minimalismo-oggi-bavota-velo-piano-solo-venda

🎟️ Telefonicamente allo 06-0406 e pagamento in contanti nei Punti SisalPay (bar, tabacchi, edicole) oppure online con carta di credito e prepagata su https://www.diyticket.it/locations/70/anfiteatro-del-venda

Orari

Apertura cancelli: 20.30

Live: 21.30

Info e contatti: https://alchiarodiluna.bigcartel.com/contact