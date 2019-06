Clair de lune: De André sotto le stelle e visita al Castello del Catajo

Nel ventennale della scomparsa del poeta cantautore, uno spettacolo narrato e suonato in cui scoprire attraverso aneddoti, vicende umane, storiche e culturali, la vita e le canzoni di De André. Nella suggestiva terrazza del Castello del Catajo, nel cuore dei Colli Euganei. Dalla Genova del dopoguerra, ancora ferita dalle bombe, passando attraverso quell'umanità unica dei personaggi tanto cari a Faber e che hanno fatto nascere canzoni come Marinella, Bocca di Rosa, La città vecchia, Fiume Sand Creek, Il pescatore.

Venerdì 9 agosto

Castello del Catajo - Battaglia Terme

De André sotto le stelle

Concerto acustico sotto le stelle di agosto, nell'anno del ventennale della morte. Inclusa nel prezzo la visita guidata al Castello.

Live: André - Fabrizio De André Tribute Band.

Inizio show: ore 21.30

Apertura porte e inizio prima visita guidata ore 20

Prezzi

In prevendita euro 25 + D.P.;

In serata euro 25.

Posti limitati, prenotazione obbligatoria.

Posto seduto non numerato, capienza limitata ed esclusiva sul Terrazzo del Catajo, con panorama sui Colli Euganei.

☛ Info biglietti BigCartel. La mail di ricevuta di BigCartel/PayPal è valida per l'ingresso. Basterà esibirla alle porte, stampata o da smartphone, insieme al documento di identità di chi ha eseguito l'ordine. Gli ordini emessi non sono modificabli. Non vengono spediti biglietti via posta.

Info web

https://alchiarodiluna.bigcartel.com/product/9-08-de-andre-sotto-le-stelle-al-castello-del-catajo-visita

http://www.castellodelcatajo.it/evento/de-andre-sotto-le-stelle-clair-de-lune/