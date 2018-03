Claudia Is On The Sofa in concerto a Ca'Sana

Giovedì 22 marzo dalle 21.30 Ca'Sana ospita Claudia Is On The Sofa in concerto.

Cantautrice dal cuore americano, Claudia Is On The Sofa canta soffici canzoni composte sul sofà; canta gli attimi e i silenzi, il frastuono e il ruggito, li porta sospesi a chi ama ascoltarli.

Il disco di esordio Love Hunters (Gibilterra management) fa conoscere e apprezzare l'artista lungo tutta la penisola. Divide il palco con Joan as a police woman, Scott Matthew, Hugo Race, Steve Wynn, Sondre Lerche, Dillon, Omar Pedrini, Paolo Benvegnù, Cesare Basile, Federico Fiumani, Marco Parente e molti altri. Apre concerti ad artisti che hanno segnato la storia della musica come Thurston Moore dei Sonic Youth.

Collabora con diversi artisti, tra cui Omar Pedrini nel suo “Che ci vado a fare a Londra?” e Giorgio Tuma.

Presta voce e canzoni a sincronizzazioni, arrivando a Cannes con uno spot realizzato da Filmgood e Vetriolo.

Claudia canta ora per l’Italia, con incursioni all’estero, l’album "Time of me" e le vite raccolte per strada a chi ama ascoltarle.

www.claudiaisonthesofa.com

Ascolti:

https://www.youtube.com/watch?v=qA3S0efk1hk

