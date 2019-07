Claudio Santamaria in “Il potere - Storie dal Decamerone” al castello Carrarese

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/445687049550419/

Venerdì 6 settembre

ore 21.15

Claudio Santamaria

Il potere - Storie dal Decamerone

con

Claudio Santamaria – voce narrante

Francesco Mariozzi – violoncello

in collaborazione con MAT - Mare Alto Teatro

Prima regionale!

Il Potere di Michele Santeramo interpretato da Claudio Santamaria e da Francesco Mariozzi al violoncello costituisce il terzo tassello dell’affascinante mosaico che prende il nome di Storie dal Decamerone. Un progetto trasversale che inaugura una concezione a posteriori della più grande opera di Giovanni Boccaccio, inserendola in una luce diversa dal solito, che si proietta verso il presente. Il carattere precursore e immortale delle novelle del Decamerone diventa exemplum narrativo e filosofico per il pubblico che viene sollecitato a ragionare e trovare in storie lontane secoli il correlativo oggettivo delle proprie. Il violoncello di Francesco Mariozzi disegna sinfonie acute, da orchestra, che tracciano vertigini clamorose e che gettano il pubblico nel pieno della storia narrata dal suo protagonista.

Biglietti

Poltronissime numerate euro 18

Poltrone non numerate euro 12

Esclusi diritti di prevendita

Prevendite:

https://www.vivaticket.it/ita/event/claudio-santamaria-il-potere/133378

Gabbia Dischi. Hifi Record, Scuola Di Musica Gershwin, Vivaticket Italia

Informazioni:

342 1486878 – eventi@castellofestival.it

Info web

https://www.padovainestate.it/eventi/2019-09-06-claudio-santamaria/